Potsdam

Gegen 16.30 Uhr schallten die Sirenen durchs schon dunkle Potsdam. Ein Feuerwehr-Aufgebot rückte von der Wache an der Schiffbauergasse zu einem Einsatz ins Zentrum Ost aus. Ein Anwohner hatte Brandgeruch aus einer Wohnung gemeldet.

Fehleinsatz für die Feuerwehr. Quelle: Friedrich Bungert

Verdacht auf Wohnungsbrand heißt: höchste Alarmstufe! Sieben Einsatzfahrzeuge, darunter fünf Löschfahrzeuge, mit 30 Einsatzkräften waren unterwegs in den Plattenbau-Stadtteil am anderen Havelufer. Der Bereich im Humboldtring an der Ecke zur Wiesenstraße war in blinkendes blaues Licht getaucht. Auch die Polizei folgte mit einer Streife.

Doch dann kam rasch die Entwarnung: In einer Wohnung war lediglich das Essen angebrannt. Vergessen auf dem Herd. Die Feuerwehr rückte wieder ab.

Von Alexander Engels und Friedrich Bungert