Eine einsatzreiche, aber für Silvester ruhige Nacht

Potsdam

Die Feuerwehr und das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ziehen eine erste Einsatzbilanz zum Jahreswechsel. Wie ein Mitarbeiter der für die Landeshauptstadt zuständigen Regionalleitstelle Nordwest der MAZ sagte, war die Nacht zwar einsatzreiche, aber für Silvester dennoch ruhig.

Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Truppen sind demnach innerhalb von zwölf Stunden 65 Mal zu Hilfe gerufen worden. In 48 Fällen, weil Menschen medizinische Hilfe brauchten – dabei handelte es sich zum größten Teil aber um Vorfälle, die nicht unmittelbar mit Silvester zu tun hatten.

Zwei kritische Brände an Wohnhäusern

17 Mal rückte die Feuerwehr zu Brandeinsätzen aus. Dabei hatte man es vor allem mit Mülltonnenbränden zu tun, die glimpflich abliefen, heißt es aus der Leitstelle. In zwei Fällen habe man allerdings verhindert, dass sich die Flammen auf Wohngebäude ausbreiten. So in der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke, wo gegen 2Uhr auf einem Müllsammelplatz neben einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen war und bereits die Fassade in Mitleidenschaft gezogen hatte. Eine Person wurde verletzt. Das Haus sei bis dato ohne Strom und ohne Fernwärme, die Mieter seien anderswo untergekommen. Ähnlich brenzlig sei ein Brand in der Innenstadt ausgegangen.

Mann verliert Zeigefinger

Auch aus Sicht der Notärzte am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ verlief die Silvesternacht „etwas ruhiger als im vergangenen Jahr“. Es sei jedoch wieder zu teils schweren Verletzungen gekommen, die auf einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern und dem hohen Konsum von Alkohol zurückzuführen sind. So verlor ein Mann Anfang 30 seinen linken Zeigefinger durch eine Sprengverletzung. „Da der Finger nicht mehr auffindbar war, konnte dieser nicht replantiert werden“, teilt das Klinikum mit. Zudem hätten mehrere Potsdamer Augenverletzungen erlitten – einige der Verletzten mussten operiert und stationär aufgenommen werden.

Volltrunken in die Notaufnahme

Ein weiterer Schwerpunkt: Alkohol. „Teils sehr stark betrunkenen Bürger suchten die Notaufnahme auf, wobei insbesondere Kopfverletzungen auf Grund von Stürzen oder Verletzungen nach Prügeleien behandelt wurden.“

Friedliche Silversternacht im Josefs

Noch ruhiger war es im St. Josefs Krankenhaus am Park Sanssouci. „Wir hatten kurz vor Mitternacht zwei Patienten in der Notaufnahme“, sagt Sprecher Benjamin Stengl. „Allerdings hatten beide Fälle nichts mit Silvester zu tun. Nach allem, was wir bis jetzt sagen können, war es ein sehr friedlicher Jahreswechsel.“

Von Nadine Fabian