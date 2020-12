Am Stern

Die Feuerwehr musste am frühen Samstagmorgen mehrere Mülltonnen in der Ziolkowskistraße am Stern löschen. Um 4.39 Uhr informierte die Regionalleitstelle der Feuerwehr die Polizei, dass dort drei Mülltonnen „in voller Ausdehnung“ brennen würden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, dennoch griffen die Flammen auf einen angrenzenden Baum über, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden und waren auch nie in Gefahr. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist.

Von MAZonline/pede