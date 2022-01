Potsdam

Schreck in der Abendstunde in der Nauener Vorstadt: Zu einem Brand  rückte die Feuerwehr in die Friedrich-Ebert-Straße aus. Passanten hatten von der Tram-Haltstelle aus einen Feuerschein im Haus Nummer 61 gesehen und den Notruf abgesetzt.

Straßenbahnverkehr kurzzeitig unterbrochen

Wie der Einsatzleiter der MAZ sagte, war in der Büro-Villa kurz vor der Kreuzung Alleestraße ein Zimmer in Brand geraten. „Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude – wir mussten keine Menschen-Rettung einleiten“, so der Feuerwehrmann.

Das Feuer war um 19.50 Uhr gelöscht. „Aufgrund unserer Maßnahmen wurde der Tramverkehr in diesem Bereich einige Zeit gestoppt“, so der Diensthabende. Die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt und die freiwilligen Truppen aus Bornim und Bornstedt waren mit etwa 30 Kräften im Einsatz.

Von MAZonline/nf