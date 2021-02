Potsdam

Eine Person ist am Montagmittag in den zugefrorenen Heiligen See in Potsdam eingebrochen. Wie die Leitstelle der MAZ bestätigte, konnte die Person nur wenige Minuten nach dem Alarm von der Feuerwehr aus dem eiskalten Wasser gerettet werden. Sie kam in ein Krankenhaus. Zum Gesundheitszustand lagen bis dato keine Informationen vor.

Die Lage vor Ort sei dramatisch gewesen, wie mehrere Augenzeugen der MAZ berichten. Zum Unglückszeitpunkt hätten sich noch dutzende Personen auf dem See befunden. Sie wurden Augenzeugen der Rettungsaktion, wobei auch ein Feuerwehrmann ins eiskalte Wasser gefallen sein soll. Schließlich aber konnten sie mit einem Seil die Person aus ihrer Notlage befreien.

Gleichzeitig wurde die Horde an Menschen auf der Eisfläche zu Gaffern, die tatenlos das Unglück bemerkten und der Rettungsaktion im Wege standen. „Auf dem Eis stehen und zuschauen wie ein anderer aus demselben Gewässer gezogen wird, finden wir nicht wirklich lustig“, schreibt die Berufsfeuerwehr dazu auf ihrem Twitter-Kanal.

Erst am Vormittag noch hatten die Feuerwehrleute solch ein Szenario geübt, wie ein Sprecher der Potsdamer Leitstelle der MAZ mitteilte. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Neu Fahrland und Golm, die Wasserwacht sowie Polizei und Rettungsdienst zur Unglücksstelle in der Nähe der Badestelle am Grünen See geeilt.

See soll abgesperrt werden

Gleichzeitig waren aber auch die vielen weiteren Passanten in Gefahr, die sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem zugefrorenen Heiligen See befanden. Polizei und Feuerwehr haben sie mit Durchsagen dazu bewogen, die Eisfläche umgehend zu verlassen. Zusammen mit dem Ordnungsamt, soll der Bereich abgesperrt werden, um ein weiteres Unglück zu verhindern.

In den zurückliegenden Tagen hatte die Feuerwehr mehrfach davor gewarnt, Eisflächen zu betreten. Die Minustemperaturen hätten zwar für eine Eisschicht gesorgt, die stellenweise jedoch noch nicht dick genug sei, um mehrere Personen zu tragen.

Von Marcus J. Pfeiffer