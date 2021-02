Potsdam

Ein Schleppkahn ist am Dienstag auf der Havel in Potsdam so stark mit Wasser vollgelaufen, dass er nun droht zu sinken. Bei einer Kontrolle am Mittag sei der Schaden entdeckt worden, wie ein Feuerwehrsprecher der MAZ bestätigte. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich hierbei um einen Eisbrecher, der bis gestern noch ein Einsatz war.

Pumpen sollen Sinken verhindern

Nun versuchen die alarmierten Feuerwehrleute zusammen mit dem Wasserschifffahrtsamt und der Wasserschutzpolizei ein Sinken des Schiffes zu verhindern. Dafür kommen seit 12.45 Uhr mehrere Hochleistungspumpen zum Einsatz, die das Wasser aus dem Rumpf des Schleppers wieder herauspumpen sollen.

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass das umliegende Wasser verunreinigt wird. „Es läuft Öl aus“, sagte der Feuerwehrsprecher der Leitstelle weiter. Deshalb haben die Feuerwehrleute auf der Wasseroberfläche Barrieren ausgelegt, um das verunreinigte Wasser aufzufangen und so eine größere Umweltverschmutzung auf der Havel zu vermeiden.

Einsatz wird länger andauern

Die Vermutung liegt nahe, dass dem ein Unfall hervorging, der den Rumpf beschädigte und so die enormen Wassermassen ins Schiff eindringen konnten. Der Eisbrecher ist direkt am Theaterschiff nahe des Hans-Otto-Theaters auf der Havel festgemacht. Der Feuerwehreinsatz wird wohl noch länger andauern.

Von Marcus J. Pfeiffer