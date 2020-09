Potsdam

Havel in Flammenhieß es am Freitagabend in Potsdam. Mehr als acht Minuten lang war der Himmel über dem Templiner See die Bühne für Kaskaden funkensprühender Raketen, die vom Strandbad Templin aus abgefeuert wurden. Die Weiße Flotte hatte zu dem Spektakel eingeladen und fuhr mit ihren Schiffen Parade. Sie übernahm die Veranstaltung von der Berliner Schifffahrt, die sonst das Feuerwerk Wannsee in Flammen veranstaltet hat, was 2020 aber ausfiel.

Zur Galerie Fontänen und Sterne über dem Templiner See in Potsdam: Die Weiße Flotte präsentierte „Havel in Flammen“ anstelle des abgesagten Events „Wannsee in Flammen“. Von ihren Fahrgastschiffen aus konnten die Gäste das Spektakel am Himmel verfolgen. Wer kein Ticket hatte, sah von Land aus zu.

Auch am Samstagabend können Schaulustige dem Spektakel noch einmal vom Land aus beiwohnen. Ob es noch Resttickets für ein Schiff der Weißen Flotte Potsdam gibt, kann online erfragt werden.

Von Alexander Engels