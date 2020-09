Potsdam

Das Feuerwerksspektakel „ Havel in Flammen“ über dem Templiner See wird offenbar eine Exklusivveranstaltung für die Fahrgäste auf den beteiligten Schiffen der Weißen Flotte und der „Kreis und Stern“-Schifffahrt Berlin. Private Bootsbesitzer müssen jedenfalls außen vor bleiben. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg erließ am Donnerstag eine sogenannte Schifffahrtspolizeiliche Anordnung. Darin heißt es: „Wegen einer Feuerwerksveranstaltung erfolgt am Freitag, 18.09.2020, und Samstag, 19.09.2020, jeweils im Zeitraum von 21 bis 22.30 Uhr eine Sperrung der Schifffahrt.“

Auch das Ankern ist verboten

Gesperrt wird laut Anordnung der Bereich zwischen Caputher Gemünd am Havel-Kilometer 16,6 und der Eisenbahnbrücke auf dem Templiner Damm am Kilometer 21. „Veranstaltungsteilnehmer sind ausgenommen“, heißt es. Schaulustige könnten dem achtminütigen Raketenzauber demnach nur vom Ufer aus zusehen.

Anzeige

Auch wer vor der Sperrung hinfahren und vor Anker gehen will, hat keine Chance. Für beide Veranstaltungstage ist auf dem Streckenabschnitt zwischen den Kilometern 19 und 21 – also für den Templiner See – jeweils im Zeitraum von 19 bis 22.30 Uhr ein Ankerverbot auf der gesamten Fahrwasserbreite angeordnet. Die Wasserschutzpolizei kündigt Kontrollen der Verbote und Sperrungen an.

Weitere MAZ+ Artikel

Weiße Flotte braucht die Einnahmen

Wie berichtet, ist die traditionelle Veranstaltung „ Wannsee in Flammen“ in diesem Jahr coronabedingt abgesagt worden und die Weiße Flotte springt mit dem Event am Templiner See ein. Vom Schiff aus kann man das Spektakel also nur sehen, wenn man eines der etwa 70 Euro teuren Tickets gekauft hat. Die Vorbildveranstaltung am Wannsee kennt Verbote, wie sie jetzt für den Templiner See verfügt sind, nicht. Sportbootführer können dort traditionell vor Anker gehen, dem Feuerwerk zuschauen und bei Bedarf auf dem See übernachten.

Beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt war am Donnerstag niemand für eine Begründung des unterschiedlichen Herangehens zu erreichen. Die Verfügung des Amtes stellt ab auf Paragraf 1.22 der Binnenschifffahrtsstraßenordnung. Da heißt es: „Der Schiffsführer muss eine von der zuständigen Behörde erlassene Anordnung vorübergehender Art beachten, die aus besonderen Anlässen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bekannt gemacht worden ist. Eine Anordnung nach Nummer 1 kann insbesondere veranlasst sein durch Arbeiten in der Wasserstraße, militärische Übungen, öffentliche Veranstaltungen ...Sie kann auf bestimmten Strecken, auf denen besondere Vorsicht geboten ist... das Fahren bei Nacht oder mit einem zu tiefgehenden Fahrzeug untersagen.“

Stadtverwaltung: Feuerwerk kann nicht untersagt werden

Das Potsdamer Event ist auch wegen seiner ökologischen Auswirkungen bei Kommunalpolitikern umstritten. Auf MAZ-Anfrage räumt die Stadtverwaltung ein, dass Feuerwerke Treibhausgase, vor allem Kohlendioxid, freisetzen, die Mengen seien jedoch „insgesamt gering“. Bei Feuerwerken seien „eher die Feinstaubwerte bedenklich“, erklärt die Genehmigungsbehörde. „Daher ist das Thema Feuerwerk aber weder im Klimanotstand noch im Masterplan 100% Klimaschutz der Landeshauptstadt Potsdam adressiert“, reagiert die Verwaltung auf die Kritik von Stadtverordneten, das Feuerwerk sei angesichts des von der Landeshauptstadt erklärten Klimanotstands nicht zeitgemäß. Fazit der Verwaltung: „Eine Versagungsmöglichkeit gibt es umwelt-, natur- und klimaschutzrechtlich nicht.“ Daher liege es in der Entscheidung des Veranstalters, ob ein solches Feuerwerk eingesetzt werde oder gegebenenfalls eine Alternativen wie eine Lasershow.

Die Weiße Flotte macht geltend, dass sie auf die Einnahmen aus „ Havel in Flammen“ nach den Umsatzeinbrüchen der Corona-Pandemie angewiesen sei.

Von Volkmar Klein