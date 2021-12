2021 gibt es wegen der Corona-Pandemie ein Böller-Verbot in Potsdam. Aber halten sich die Menschen daran? Hier können Sie live verfolgen, wie sich die Feinstaub-Werte in der Luft über Potsdam tatsächlich entwickeln.

Wie viel Feinstaub wird Silvester 2021 in Potsdam gemessen?

