Die Feuerwerkersinfonie konnte in diesem Jahr leider nur an einem Tag stattfinden. Am Freitag trat im Potsdamer Volkspark das polnische Team „Nakaja Art“ gegen die Titelverteidiger aus dem Vorjahr an, „Pyrogenie“ aus Berlin.

Am Sonnabend wären „Bavaria Fireworks“ aus Bayern und „New Fireworks Do Brasil“ aus Rio de Janeiro dran gewesen. Ihre Shows fielen wegen eines Unwetters aus. Für alle, die nicht dabei sein konnten, zeigen wir hier nochmal die schönsten Szenen vom Freitag, als „Nakaja Art“ sich den Tagessieg holte.

