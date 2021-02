Potsdam

Die Hallen, Trainings- und sogar Bolzplätze sind geschlossen, die Ränge leer: Der andauernde Corona-Lockdown bremst auch die Potsdamer Sportler aus. Freizeitturner sind genauso betroffen wie Erstligisten, die Vereine hoffen auf einen Plan der Politik.

Training trotz Corona: Übungsstunden am Computer

Bislang müssen viele Aktive auf Onlinekurse und individuelles Training setzen, wie Oliver Lunow vom SC Potsdam erklärt. Der Verein ist einer der mitgliederstärksten des Landes, bietet vom Reha-Sport für rüstige Senioren bis zum Profi-Volleyball, von Aerobic bis Zumba reichlich Leistungsniveaus und Bewegungsarten. „Es werden mehrmals wöchentlich an verschiedenen Standorten Übungsstunden aufgenommen und parallel eine Vielzahl von Zoomkursen angeboten. Außerdem erstellen unsere Übungsleiter vielfach individuelle Trainingspläne, womit zu Hause oder im Freien trainiert werden kann“, sagt Oliver Lunow. Damit würden die meisten Mitglieder erreicht, aber „leider nicht alle“, so Lunow. Andere Optionen gibt es aber kaum: „Solange dieser Zustand noch anhält, sehen wir es aber als unsere Aufgabe an, sowohl den Mitgliedern ein breites Sportangebot zu liefern als auch den Übungsleitern damit eine Arbeitsgrundlage zu schaffen.“

Ungewohnt ist die Situation aber nicht nur für die Amateure. Die Profis leiden, wenn denn überhaupt ein Ligabetrieb stattfindet, unter abwesenden Fans und leeren Rängen – und die fehlenden Eintrittsgelder sorgen für Ebbe in den Vereinskassen. „Ohne unseren Hauptsponsor Andreas Ehrl und den Förderverein sähe unsere Lage wirklich sehr düster aus“, sagt André Laube, sportlicher Leiter bei den Wasserballern der Potsdam Orcas. „Auf seinen Schultern liegt nahezu die komplette Finanzierung unserer ersten Mannschaft. Trotzdem seit September kein Spielbetrieb möglich ist, kommt er allen Verpflichtungen gegenüber den Spielern zu 100 Prozent nach.“ Den aktuellen Plänen zufolge soll die Bundesliga Mitte März wieder starten, bereits an im Februar gab es Vorbereitungsturniere, für die die Potsdamer Profis trainieren müssen – doch das städtische Schwimmbad Blu ist auch geschlossen. Die Orcas konnten ausweichen: „Dank der Bedingungen am Olympiastützpunkt können aktuell 30 Athleten der Potsdam Orcas täglich trainieren. Das umfasst die beiden Bundesligateams der Herren und U18, inklusive der 13 Bundeskader-Athleten“, sagt André Laube.

Größte Sorge gilt den Nachwuchssportlern

Schwierig, da sind sich die Vereinsvertreter einig, ist die Situation besonders für den Nachwuchs. „Das ist eigentlich der wichtigste Bereich, das bereitet uns wirklich großes Kopfzerbrechen“, sagt Laube. „Es war im Grunde jetzt ein komplettes Jahr nicht möglich, neue Kids für den Wasserball-Sport zu begeistern. Diese Lücke zu füllen, wird absolute Schwerstarbeit.“ Dreimal wöchentlich werde für die rund 40 Kinder, die aktuell nicht im Wasser trainieren können, ein Distanztraining über Zoom angeboten. „Das ersetzt aber nur sehr spärlich das Training im Pool und vor allem die sozialen Kontakte.“

Trainingserfolge sind schell zerstört

„Das Fehlen des Trainings sorgt beim Nachwuchssport für einen eklatanten Trainingsrückstand“, ergänzt Oliver Lunow, „dieser ist nur ganz schwer, mittel- langfristig wieder aufholbar.“ Denn es brauche Monate, um Erfolge im Training zu erzielen – aber nur kurze Zeit, um sie wieder zu zerstören. „Die Sportler, die im Jahresverlauf noch Wettkämpfe geplant haben, sehen diesen mit Sorge entgegen. Das ist es auch kein Trost, dass es allen Teilnehmern so geht“, sagt Oliver Lunow.

