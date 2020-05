Figuratives und Abstraktes in Potsdams jüngster Galerie

Potsdam

Die beiden Maler Berit Mücke und Andreas Hildebrandt stellen seit Donnerstag in Potsdams jüngster Galerie „ Sprungbrett“ in der Charlottenstraße 86 aus. Die Galerie der beiden Inhaberinnen Sandra Schindler und Kathrin Behrens ist noch dabei, sich in Potsdam zu positionieren. Man müsse auf diesem Weg, so Behrens, besonders sein und den Besuchern den Eindruck von Vielfalt vermitteln. Zwei Künstler gemeinsam zu zeigen, ist dafür ein probates Mittel.

Gemeinsam mit starken Farben

Warum es Mücke und Hildebrandt geworden sind, entdeckt der Besucher schnell: Die Leipzigerin und der Potsdamer verbindet, dass sie kräftige Farben bevorzugen. In der Ausstellung steht das Thema Farbe im Mittelpunkt. Und die Farben waren es auch, die Schindler zu Mücke geführt haben. „Ich war gleich begeistert, als ich ihre Arbeiten in Leipzig in einer Ausstellung gesehen habe. Die Farbigkeit und die Themen haben mich angesprochen“, erzählt die passionierte Galeristin.

Nicht weniger begeistert ist die Malerin, die eine gebürtige Potsdamerin ist. „Dass ich hier ausstellen kann, bedeutet mir viel und macht mich glücklich.“ Sie liebe ihre Heimatstadt, sei in Leipzig, wo sie auch studiert hat, künstlerisch genau richtig aufgehoben.

Stark auf hohen Absätzen

„Familiengeheimnisse“ hat sie ihren Teil der Ausstellung betitelt. Von ihren elf Bildern fallen zwei schon wegen ihres Formats besonders ins Auge. Die Mutter mit den drei Töchtern, die fürsorglich und mütterlich, wegen der Stiefel mit den hohen Absätzen aber genauso auch selbstbewusst und durchsetzungsstark wirkt. Und die Frau, die ganz bei sich scheint und doch durch Rauch geht, vermeintlich nur geschützt durch eine Kopfbedeckung.

Sind Mückes Arbeiten figurativ, so dominieren bei Hildebrandt Muster und abstrakte Grundformen. Sein bevorzugtes Motiv ist der Knoten. Er sei für ihn ein einfacher Grundbaustein, ähnlich einem Kristall, den er untersucht und der sich weiterführen lässt. Das Prinzip ähnle dem, wenn man in eine Wolke schaut und etwas entdeckt, das sich ständig verändert. Die Basis seiner Arbeit sind Linolschnitte, die aus der Beschäftigung mit unterschiedlichen Knoten entstehen. 600 solche Prototypen hat er inzwischen.

Eher ein Wohnzimmer als ein Saal

Mit der Auswahl der beiden Künstler haben Schindler und Behrens gutes Gespür bewiesen. Die Arbeiten verhalten sich gut zueinander, nehmen einander keine Energie weg sondern stärken sich.

Die beiden Galeristinnen bleiben ihrer Idee treu, das Werk eines Künstlers an sich und nicht deren Lebenslauf zu zeigen. Zudem geht es ihnen um den Raum mit der Kunst. Auch deshalb erinnert die kleine Galerie eher an ein Wohnzimmer als einen Ausstellungssaal. „Ein richtiges Kunstwerk am richtigen Platz vollendet den Raum und bringt ihn zum Strahlen“, erläutert Behrens das.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis August. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und an Samstagen von 11 bis 16 Uhr.

Von Elvira Minack