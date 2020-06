Innenstadt

Die Gruppe Grün ist wieder heil: Die Zossener Künstlerin Kerstin Becker hat am Dienstagmittag der Mutter der Figurengruppe ihren Kopf zurückgegeben, den Unbekannte in der Nacht zu Samstag abgebrochen hatten. Leichtsinnig, vermutet sie. „Da werden ein paar Leute dran herumgeruckelt haben, vielleicht für ein Foto, vielleicht betrunken“, mutmaßte ein Mitarbeiter: „Einer allein hätte das nicht geschafft. Ich selbst mache immer den Drei-Zentner-Test; bei mir hat das gehalten.“

Damit soetwas nicht wieder passiert, hatte Becker dem Kopf eine hohle Stahlstange einzementiert, die sich bei der Montage dann über eine dünnere Stange im Körper der Mutterfigur stülpte. Die Abbruchstelle wurde geglättet und der Kopf mit einem italienischen Spezialkleber aufgeklebt. Eile war geboten, denn ähnlich wie beim Zahnarzt, härtet der Kleber in weniger als einer Minute aus; er entwickelt Hitze dabei.

Becker entfernte schließlich den übergequollenen getrockneten Zwei-Komponenten-Kleber mit einem Messer und glich die Bruchstelle mit einem wetterfesten Lack aus.

Die Reparatur wird vom städtischen Kulturamt bezahlt, erfuhr die MAZ vor Oft; die Künstlerin hatte da noch gar nicht mit der Stadt über die Kosten verhandelt. Immerhin hatte sie den Kopf der Figur bei der sichernden Baudenkmalpflegefirma Roland Schulze abgeholt, die abgeplatzte Nase in ihrem Zossener Atelier repariert, die Verstärkung zugeschnitten und eingebaut und schließlich die Endmontage in Potsdam ausgeführt. „Das ist im Grunde alles Handwerk“, sagte sie: „Ich habe ja auch die Figuren nicht geschaffen, sondern nur eine Kopie gemacht.“

Der Kopf wird aufgeklebt. Eine Stahlstange im Inneren soll verhindern, dass er nochmal abgebrochen werden kann. Quelle: Rainer Schüler

Die wurde dann auf einen Betonsockel gestellt, der auffällig höher ist als früher; denn vor allem zu Zeiten der Weihnachtsmärkte waren immer wieder Schaustellerfahrzeuge an die Figuren gestoßen. Auch ein Poller wurde neben der Gruppe einzementiert, der etliche Streifspuren und damit seine Aufgabe schon mehrfach erfüllt hat.

Ein Helfer von Becker ist sich sicher, dass die Verursacher des Abbruchs den Kopf fallen gelassen haben, doch fiel er offenbar nicht auf die Beton-Bodenplatte, auf der die Mutter-Vater-Kind-Gruppe steht, sondern auf die Wurzelscheibe des Baumes daneben, wobei die Nase abplatzte. „Wenn der Kopf auf den Beton gefallen wäre, wäre er zersprungen“, sagte der Mann.

Die Reparatur zog viele Zuschauer an. So hielt der Potsdamer Klaus-Dieter Kersten (71) alles fotografisch fest. „ist die Stange nun die Luft- oder die Speiseröhre oder das Rückgrat?“ witzelte er. Er habe lange in der Nähe gelebt und kenne die Figurengruppe der Potsdamer Künstlerin Carola Buhlmann seit der Aufstellung 1980.

Rosemarie Hansal zeigte sich erleichtert über die schnelle Reparatur. „Ich habe vor ein paar Tagen Kinder darauf herumklettern sehen und ihnen gesagt, das ist kein Spielplatz; sie sollen da wieder runter. Doch der Vater fand das gut!“

Aus Luckenwalde zu Besuch nach Potsdam gekommen ist Ulrich Vetter (68). „Schon vor 30 Jahren habe ich hier ein Foto mit meinem Sohn Mario gemacht, als der so klein war, wie der Junge hier“, erzählt der 25-fache Kraftsportweltmeister, der erst vor einem Jahr sein Oberlippenbärtchen abrasiert hat. „Vor 30 Jahren hatte ich noch so einen Vollbart wie der Vater da, aber nicht so langes Haar“, erzählt er lachend: „Jedes Mal, wenn wir mal wieder in Potsdam waren, haben wir Fotos an der Gruppe Grün gemacht.“ Als Sportler bei einem militärisch getragenen Club zu DDR-Zeiten durfte der immer noch aktive Vetter mit Ausnahmegenehmigung dann nur noch das Oberlippenbärtchen tragen, mit dem man ihn seit 47 Jahren kennt.

Die Kopie war am 7. und 8. Mai aufgestellt worden. Am 10. Mai wurde sie „im kleinen Rahmen eingeweiht“, doch es kamen hunderte Zuschauer. Und es kam der Sohn eines früheren Kneipiers von der anderen Straßenseite und schwor, er wisse genau, dass es mal vier Figuren waren und es ein Mädchen gab, er könne das beweisen. Er holte ein Plakat und rollte es aus vor den höchst gespannten Künstlern: Es waren doch nur Mutter, Vater, Sohn.

Von Rainer Schüler