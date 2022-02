Babelsberg

Ab Mai 2022 startet die Ufa eine Akademie für Quereinsteiger ins Filmgeschäft. Damit will die traditionsreiche Produktionsfirma dem Fachkräftemangel der Branche entgegensteuern.

In Potsdam ins Filmgeschäft wechseln

Bewerben können sich Interessierte zwischen 25 und 60 Jahren, die sich beruflich neu orientieren wollen, schon jetzt. In zwei Jahren werden sie in den Bereichen Aufnahmeleitung, Regieassistenz, Script/Continuity und Filmgeschäftsführung ausgebildet. Die Ufa verspricht, im Laufe dieser Ausbildung sämtliche relevante Begrifflichkeiten, Workflows und Gepflogenheiten des jeweiligen Fachbereichs zu vermitteln. Der Abschluss des Einsteigerprogramms wird mit einem Ufa-Zertifikat und einem Arbeitszeugnis bescheinigt. Die Anmeldung ist auf der Website der Ufa möglich.

Seit Jahrzehnten bietet die Ufa bereits Ausbildungen an. Jährlich werden 40 Auszubildende an mehreren Standorten beschäftigt. Außerdem bietet sie diverse interne Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, darunter unter anderem Trainee­ships und Volontariate. Dies sowohl im administrativen Bereich als auch in Produktionen.

Die Ufa ist eine der ältesten Unterhaltungsmarken in Deutschland. Sie produziert sowohl für deutsche als auch für internationale Sender.

Von Nick Wilcke