Potsdam

Der Vorhang öffnet sich. Ein Gong ertönt. Keine Werbung. Der Film geht sofort los. So einfach kann es sein - die Realität unterscheidet sich davon. Bei einem gewöhnlichen Kinobesuch muss man 15 Minuten Werbung über sich ergehen lassen.

Im Filmclub ist das anders. Hier geht der Film einfach los. Matthias Kremer (Filmvorführer), Johanne Hoppe (wissenschaftlich-künstlerische Referentin), Rike Okrent (wissenschaftlich-künstlerische Referentin) und Lukas Wolfram (Filmvorführer) haben das Projekt vor etwa vier Jahren, im Januar 2018, in die Wege geleitet. Seitdem findet das Projekt am zweiten Dienstag jeden Monat um 19:30 Uhr im Filmmuseum statt.

„Wir haben uns immer über Filme unterhalten. Irgendwann haben wir im Filmmuseum den Programmleiter, Herrn Schönherr, gefragt, ob wir nach Dienstschluss den Saal haben könnten, und er hat uns vorgeschlagen, dass wir das auch ins öffentliche Programm aufnehmen könnten. So ist die Idee geboren“, erklärt Kremer.

Einfach hingehen

Wer dabei sein möchte, der muss hingehen, denn „wer dazukommt ist Clubmitglied“.

Dieses Mal wurde ein italienischer Film gezeigt - mit deutschen Untertiteln. Das macht den Filmclub aus: Hier werden die Filme im Original gezeigt.

Der heutige Vorsteller ist „gespannt, was die Leute sehen, die sich auskennen“, denn „die sehen dann Elemente, die mir selbst komplett einleuchten, die ich aber so noch nie entdeckt hatte“. Er hofft auf eine interessante Diskussion.

Matthias Kremer arbeitet im Filmmuseum in der Technik und gründete mit ein paar Filmenthusiasten den Filmclubs Potsdam. Quelle: Julius Frick

Überraschung bis zum Filmstart

Erst bei der Vorstellung des Films, wenn sich alle im Saal befinden, wird verraten, was gezeigt wird. Denn „darum geht es nicht. Dass wir uns einen Film anschauen, von dem jemand sagt: ´Das ist der Richtige für heute Abend. `, ist das Wichtige. Hier kann man nicht scrollen und zappen.“, erklärt Kremer.

Auch geschieht diese Vorstellung, da es keine Grenzen gibt. „Der Filmclub ist ab 18. Falls jemand sagt: ` Da kann ich nicht mit umgehen`, dann kann er gehen. Niemand sollte etwas schauen müssen, was er nicht verträgt.“, führt er aus.

Dann geht es los. Im Saal sitzen ungefähr 25 Menschen – in jedem Alter. Manche mit weißem Hemd, andere mit Lederjacke. Während der Film läuft, herrscht Ruhe. Es wird nicht mit Popcorn geraschelt. Es ist die Antithese zu einem alltäglichen Kinobesuch.

Gemeinsam schauen und diskutieren

Danach kommt es zu dem, was den Filmclub ausmacht: Zur Diskussion. Es geht darum, „dass jeder mitredet - jeder sagen kann, was für ihn zu sehen war“, so Krämer.

Eine der ersten Bemerkungen ist: „Das Einzige was stimmig war, war, dass ich den Film bisher nicht gesehen habe.“ Hier nimmt das Niemand persönlich. Hier werden alle Eindrücke geschildert – positive wie negative. Es werden Bezüge zum eigenen Leben hergestellt.

Wenn man möchte, kann man nach dem Film, oder auch währenddessen, gehen.

Doch bleiben lohnt sich. „Wir kommen alle ins Gespräch. Wenn wir alle denselben Film gesehen haben, haben wir eine Grundlage, über was wir reden können. Das ist was so viel Sinn macht: Einen Film gemeinsam zu schauen und darüber zu sprechen. Damit kann man diese Kunst ehren. Das passiert alles in einem Kino und nicht vor dem Bildschirm zuhause.“, erklärt Rike Okrent.

Der nächste Termin für den Filmclub ist am 8. März. Eine scherzhafte Warnung spricht das Filmmuseum auf ihrer Website, in Anlehnung an die Regeln des Films „Fight Club“ allerdings noch aus: „Wer neu ist im Filmclub, muss kämpfen.“

Von Nick Wilcke