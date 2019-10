Filmmuseum Potsdam übernimmt Tonfilm-Schatz

Babelsberg

Die Schatzkammer liegt versteckt, im Nebengebäude des früheren Mischateliers und des 70-Millimeter-Kinos auf dem Gelände der Babelsberger Filmstudios. Der Weg führt vorbei an einem Schneidetisch aus den 1950er-Jahren, durch den historischen Eingangsbereich des Ufa-Klebehauses. An den Wänden lässt sich die lange Geschichte der Filmproduktion erahnen, sie sind geschmückt mit Bildern aus mehr als 100 Jahren Kinohistorie. Zwischen dem mannshohen Stereo Filmverstärker Präciton III und einem Projektor mit den Ausmaßen eines Kleinwagens schließlich liegt der Eingang in Ulrich Illings früheres Reich: Das Tonfilmmuseum Babelsberg.

Der „Tonmeister von Babelsberg “

Die Sammlung des Tonfilmmuseums übernimmt jetzt das Potsdamer Filmmuseum. Der im vergangenen Jahr überraschend verstorbene langjährige Defa-Mitarbeiter Ulrich Illing, der oft „Tonmeister von Babelsberg“ genannt wurde, hatte das kleine Museum aufgebaut, die umfangreiche Sammlung gilt als sein Vermächtnis. „Wir trennen uns ganz klar mit einem weinenden Auge von dieser schönen Sammlung“, sagte Carl Woebcken, Vorstand des Studio Babelsberg am Mittwoch bei der offiziellen Übergabe der Museumsstücke an das Filmmuseum. „ Uli Illing war technisch unheimlich detailversessen, ein Hobbyhistoriker, der hier etwas einmaliges aufgebaut hat.“

Das bisherige Museum ist winzig, es misst kaum mehr als 40 Quadratmeter – aber die sind voll mit Schätzen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Tatsächlich bietet das bislang in einem einzigen Raum von kaum mehr als 40 Quadratmetern Grundfläche einen besonderen, einen sehr persönlichen Blick auf die Geschichte des Films. „Es ist gleichermaßen ein Film-, ein Ton- und ein Tonfilmmuseum“, sagt Ralf Forster, der als stellvertretender Sammlungsleiter des Filmmuseums die Exponate bestens kennt. „Ton war für Uli Illing ein adäquates filmisches Ausdrucksmittel, er hat schlechte Tonqualität schon fast als persönliche Beleidigung angesehen.“

Chaplin verabscheute den Tonfilm

Von Grammophon bis zu digitalen Aufnahmegeräten reicht die Sammlung. Eine Charlie-Chaplin-Puppe darf nicht fehlen, sie ist direkt neben Chaplins berühmtem Zitat platziert, nach dem er den Tonfilm „verabscheue“. Drumherum hängen Plakate, Schellackplatten, unzählige Fotografien, Zeitungsausschnitte und Kameras in allen denkbaren Varianten. „ Uli Illing war selbst über Jahrzehnte ein begeisterter Amateurfilmer“, sagt Ralf Forster, „er hat sogar selbst einen elektronischen Synchronizer gebaut, um Ton für die Schmalfilme zu bekommen.“ Durch das Netzwerk der Defa-Kollegen und viele lang gepflegte Freundschaften konnte Ulrich Illing zudem auf besondere Quellen zurückgreifen, wenn es um technische Errungenschaften oder um Stücke für das Museum ging. Viele der langjährigen Begleiter Illings waren am Mittwoch ins Museum gekommen, zum letzten Mal. Hans Hass ist einer dieser früheren Arbeitskollegen. „Ich habe Uli 1970 kennengelernt, er hat mir Schmalspurfilmen beigebracht“, sagt er sichtlich bewegt, „weil ich viel auf Reisen war, konnte ich dann auch viel drehen.“ Eines Tages wolle er diese Filme ebenfalls dem Filmmuseum zur Verfügung stellen, sagt Hans Hass. „Das ist alles Ulis Verdienst.“

Der ehemalige Abteilungsleiter Tontechnik bei der DEFA hatte die letzten 20 Jahre genutzt, um auf dem Gelände des Studio Babelsberg ein kleines Tonfilmmuseum zu etablieren. Die Exponate reichen vom Grammophon bis zu moderner Technik. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein anderer Weggefährte ist Bernd Schmidl, der das Radiomuseum in Luckenwalde betreibt. „Wir haben viele, viele Jahre eng zusammengearbeitet“, erinnert er sich, „denn sowohl Uli als auch wir in Luckenwalde haben ja immer wieder Exponate bekommen, die mit unseren Museen eigentlich nicht zu tun hatten.“ Denn es habe, sagt Schmidl, immer private Sammler gegeben, deren Hinterbliebene dann oft nach dem Tod der Sammler nicht wussten, wohin mit den Gerätschaften, die im laufe eines langen Lebens zusammengetragen wurden. „Mit Uli Illing hatten wir jemanden, den die Sachen interessiert haben und es ist eine große Freude für mich, dass diese schöne Sammlung erhalten werden kann.“ Schließlich sei, mahnt Bernd Schmidl, alles für immer weg, was einmal weggeworfen sei.

Sammlung kommt ins neue Schaudepot

Vor diesem Schicksal ist Ulrich Illings Lebenswerk sicher. Die Direktorin des Filmmuseums, Ursula von Keitz, verspricht, „eine repräsentative Auswahl zu kuratieren“ und schließlich in das geplante Schaudepot des Filmmuseums zu überführen. „Wir haben hier ein Stück Babelsberger Geschichte“, sagt sie. Im Frühjahr 2020 soll der Grundstein für das neue Depot gelegt werden, der Standort liegt vis-à-vis zur Filmuniversität im Herzen der Medienstadt. Neben dem Schaudepot sollen in dem Neubau verschiedene Räume für die Sammlung, Archive und Lager sowie das neue Museumsdepot, eine Bibliothek, Büros und Werkstätten entstehen. Zur Zeit ist das Depot des Filmmuseums noch an der Pappelallee untergebracht.

Von Saskia Kirf