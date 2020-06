Innenstadt

Am 20. Juni öffnet das Kino im Filmmuseum Potsdam nach der Corona-Auszeit mit ausgewählten Veranstaltungen. Aufgrund der weiterhin bestehenden Abstands- und Hygieneregeln im Land ist die zulässige Personenzahl im Kinosaal begrenzt. Das Filmmuseum empfiehlt daher eine rechtzeitige Ticketreservierung und bittet die Besucher um die Einhaltung der gängigen Schutzmaßnahmen.

Den Anfang macht am 20. Juni ein Stummfilm mit Livemusik: Das Trio Transformer begleitet „Das Wachsfigurenkabinett“ (Regie: Paul Leni, D 1924), einen Klassiker des deutschen Filmexpressionismus und des Fantasy-Genres. Die restaurierte Fassung des Films feierte ihre Premiere bei der diesjährigen Berlinale.

Filme aus der Reihe „Die Kinder von Golzow “

Anlässlich des 85. Geburtstages von Winfried Junge, dem Schöpfer der einzigartigen Langzeitdokumentation „Die Kinder von Golzow“, zeigt das Kino am 5. Juli von 11 Uhr bis 20 Uhr die Filme „Anmut sparet nicht noch Mühe“ (1979/80) und „Lebensläufe – Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts“ (1980/81).

Das Aktuelle Potsdamer Filmgespräch findet in diesem Jahr auch in den Sommermonaten statt: am 28. Juli läuft der Dokumentarfilm „Schönheit und Vergänglichkeit“ (Regie: Annekatrin Hendel, D 2018) und am 25. August die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ (Regie: Dani Levi, D 2020). Folgende Veranstaltungen und Reihen möchten wir außerdem hervorheben:

In Erinnerung an die kürzlich verstorbene Renate Krößner läuft „Solo Sunny“ von Regisseur Konrad Wolf ( DDR 1980) am 27. Juni und 9. August. Ab August sind an den Wochenenden auch wieder Kinderfilme im Programm.

