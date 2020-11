Filmpark Babelsberg investiert bis Ende 2021 bis zu 35 Millionen Euro

Babelsberg

Der Filmpark Babelsberg will bis Ende 2021 zwischen 30 und 35 Millionen Euro investieren. Das teilte Geschäftsführer Friedhelm Schatz am Montagmittag auf dem Gelände des Filmparks mit. Viele Investitionen passieren, um sich auf die Saison 2021 vorzubereiten. Eine der ersten hat Schatz am Montag vorgestellt. Die Lokomotive „Emma“ aus dem Film „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ hat einen neuen Platz gefunden. Dazu wurden einige Meter Gleise näher an den Eingang des Parks verlegt.

„Emma“ findet einen neuen Platz in der Nähe des Eingangs des Filmparks Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Außerdem soll in den Bergen bis hoch zum „Kleinen Muck“ ein Spielplatz entstehen, mit dem Thema „ Jim Knopf“. Auch die „Straße der Giganten“ ist in der Vorbereitung. Dafür sammelt der Filmpark derzeit viele große Exponate aus großen und bekannten Filmen und steht dazu mit einigen Produzenten in Verhandlungen. Eine Investition, die wohl am ehesten umgesetzt wird, wenn der Filmpark ganz normal am 1. April öffnen kann, ohne Einschränkungen, betrifft die Caligari-Halle. Die will Schatz vollbauen mit dem Thema „Cinefantastic“. Was darunter genau zu verstehen ist, verriet der Filmpark-Geschäftsführer am Montag nicht.

Auch im „Boot“ aus dem gleichnamigen Film wird gewerkelt werden. Dort soll eine Dekoration zum Thema Horror umgesetzt werden. „Es gibt eine Reihe von Drehbüchern, die wir bearbeiten wollen und damit haben wir gerade angefangen. Wir werden die Zeit nutzen, mal sehen, wie der Winter wird, um baulich ne ganze Menge zu machen.“ Diese Maßnahmen werden zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro kosten, so Schatz.

22 Millionen Euro für neues Sammlungsgebäude des Filmmuseums

Daneben soll die Entwicklung im Gelände weitergehen. Das Depot des Filmparks sei fast fertiggestellt, teilte Schatz mit. Noch vor Weihnachten solle es bezogen werden. Das komplette Lager zieht dort ein, inklusive Technik und des Angebots von Speisen und Getränken. Der Kostümfundus wird dort ebenfalls seine neue Heimat finden. Schatz selbst werde seine „legendäre Baracke“, wie er sie nennt, verlassen und in das Verwaltungsgebäude mit einziehen. All das werde zwölf Millionen Euro kosten. Ebenso fast fertiggestellt ist das Sammlungsgebäude für das Filmmuseum auf dem Gelände des Filmparks. Es soll Ende nächsten Jahres bezugsfertig sein. Investitionssumme: 22 Millionen Euro.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Priorität bei den Investitionen habe die Entwicklung des Filmparks und dessen weiterer Ausbau. „Da werden wir nicht nachlassen“, so Friedhelm Schatz. Ob die Eintrittspreise wegen der Investitionen steigen, konnte Schatz am Montag indes noch nicht sagen. Es sei noch nicht der Moment, darüber jetzt zu entscheiden. Das hänge davon ab, unter welchen Umständen der Park im Frühjahr öffnen kann. Er kündigte an, im Januar über die Preisfrage entscheiden zu wollen.

Lesen Sie auch

Von Annika Jensen