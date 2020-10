Babelsberg

Fan des Babelsberger Filmparks können sich freuen: Der Freizeitpark öffnet vom 14. bis 31. Oktober noch einmal seine Tore. Spezielle Herbst-Events wird es coronabedingt zwar nicht geben, wie der Filmpark auf Nachfrage sagte, aber am 31. Oktober soll ein kleines Kinder-Halloweenfest stattfinden. Mitarbeiter des Parks werden sich an dem Tag entsprechend verkleiden und sich in Kostümen über das Gelände bewegen.

Wie auch schon zur verspäteten Öffnung im Sommer gelten die gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen im Park: In sämtlichen Indoor- und Wartebereichen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der Mindestabstand von 1,50 Metern gilt überall. Zugelassen ist deswegen nur eine begrenzte Besucherzahl pro Tag, für einen Besuch ist es daher erforderlich, im Vorfeld online ein Ticket zu erwerben. Bei der Bestellung von Tickets werden entsprechende Personenangaben erfasst, um die Vorgaben zur Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Von Spontanbesuchen rät der Filmpark derzeit ab.

Einige Attraktionen bleiben weiterhin geschlossen

Um die Corona-Regelungen einhalten zu können, bleiben einige Attraktionen des Filmparks weiterhin geschlossen. Dazu gehören das Restaurant Prinz Eisenherz, der XD-Motion Ride im Dome of Babelsberg, der Fantasyshop, der Western Shop mit Goldwaschanlage, die Fernsehshow zum Mitmachen sowie das Geisterhaus. Beliebte Programmpunkte, wie die Stuntshow im Vulkan oder die Filmset-Tour inklusive dem GZSZ-Außenset sind aber zugänglich. Alle ab Mitte geöffneten Attraktionen sind auf der Website des Filmparks aufgelistet.

Wie berichtet musste der Filmpark Babelsberg seinen Saisonstart in diesem Jahr coronabedingt nach hinten verschieben, bereits im Sommer war die Besucherzahl beschränkt, einige Attraktionen blieben geschlossen. Auch die sehr beliebten und immer hoch frequentierten Horrornächte müssen in diesem Jahr ausfallen.

Von Sarah Kugler