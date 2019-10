Premiere für Dokumentarfilm zum FH-Abriss

Potsdam

Der Dokumentarfilm „Schrott oder Chance – Ein Bauwerk spaltet Potsdam“ über den Abriss der alten Fachhochschule in der Potsdamer Innenstadt hat am Dienstag zum aktuellen Filmgespräch im Filmmuseum Premiere.

Kristina Tschesch, Elias Franke, Christian Morgenstern zeigen an dem sich zuspitzenden Konflikt um den aus den 1970er Jahren stammenden Bau, wie Potsdam in Sachen Städtebau und Gesellschaft tickt: Die Stadt ist gespalten – Rekonstruktionsbefürworter und Abrissgegner stehen sich gegenüber.

Zu Wort kommen in dem Film unter anderem André Tomczak (Mitte neu denken), Jann Jakobs (Oberbürgermeister a.D.), Ludger Brands (FH Potsdam), Christian Klusemann (Experte für DDR-Architektur), Hanne Seitz (FFH Potsdam), Martin Sabrow (Zentrum für Zeithistorische Forschungen, Wolfgang Kärgel (Erfinder der FH-Sternenfassade) und viele mehr.

De Premiere beginnt um 19 Uhr, Restkarten an der Abendkasse. Die Premierenfeier ist im Anschluss im Pub à la Pub. Weitere Filmvorführungen am 6. November um 19.15 Uhr im Filmmuseum und am 8. November um 20 Uhr im Rechenzentrum.

Von Volker Oelschläger