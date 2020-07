Babelsberg

Der Stolz ist Archibald Horlitz anzusehen: Der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 hat am Dienstag verkündet, dass das traditionsreiche Babelsberger Filmstudio der Hauptsponsor der Kiezkicker wird. Auf dem dunkelblauen Trikot prangt nun für ein Jahr lang das Logo des ältesten Filmstudios der Welt. Neben der Logoplatzierung beinhaltet die Zusammenarbeit der beiden Institutionen auch „die Förderung und Umsetzung weiterer gemeinsamer Aktivitäten“, wie Horlitz und Studio-Vorstand Christoph Fisser in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Gemeinsame Werte verbinden

Bei der Präsentation in einem Kinosaal auf dem Studiogelände betonten Horlitz und Fisser die vielen Gemeinsamkeiten von Verein und Filmstudio. „Verein und Studio sind beide mehr als hundert jahre alt, wir teilen die gleichen Werte“, so Archibald Horlitz. „Für uns ist wesentlich, dass sich Gäste aus aller Welt in babelsberg wohlfühlen“, sagt Christoph Fisser, „Toleranz, Antirassismus und Antisemitismus sind Kernpunkte der Identität des Studios und des SV Babelsberg 03. Wir haben seit vielen Jahren gesehen, wie der Verein diese Werte lebt, und das in einer Region, in der das eben nicht immer einfach ist.“

Anzeige

Der Verein ist offenbar mitten in der Corona-Krise proaktiv auf das Studio zugegangen. „Es war in einer Zeit, als klar war, dass es fast unmöglich sein wird, Sponsoren zu finden“, sagt Christoph Fisser. Das Studio habe dann aber nicht lange gezögert: „Wir haben sehr schnell ja gesagt.“

Weitere MAZ+ Artikel

Das Sponsoring ist auf ein Jahr begrenzt. „Wir wollen und werden aber auch unabhängig davon in enger Verbindung bleiben“, kündigt 03-Chef Horlitz an. „Es findet zusammen, was zusammen gehört. Über das Engagement freuen wir uns sehr, zeigt es doch die gemeinsame Verbundenheit zu Stadt und Stadtteil und die Strahlkraft, welche wir zusammen nun noch stärker nach außen tragen wollen.“

Ligabetrieb startet Mitte August

Nach dem Beinahe-Abstieg in der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison, den Querelen um die Wiederverpflichtung des Stürmers Daniel Frahn und der gerichtlichen Auseinandersetzung mit Ex-Trainer Marco Vorbeck ist der Verein angeschlagen. Gute Nachrichten wie die Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Filmstudio sind dringend nötig. In der letzten Saison hatte der Kiezclub keinen klassischen Trikotsponsor gehabt, stattdessen stand die exklusive Werbefläche auf der Brust der Spieler der Initiative Seebrücke zur Verfügung. Unter dem Motto „Schafft sichere Häfen“ setzt sich die Initiative europaweit für die Rechte geflüchteter Menschen ein.

Sportlich befindet sich der Viertligist zur Zeit in der Saisonvorbereitung. Der Landespokal muss ausgespielt werden, Mitte August soll dann die Regionalliga wieder in den Spielbetrieb starten.

Von Saskia Kirf