Filmuni „Konrad Wolf“ öffnet Tür im Jubeljahr

Das Kostüm sieht ja niedlich aus. Wie ein türkisfarbenes Kleidchen einer Nixe, das aus lauter Plastikhalmen zu bestehen scheint. Aber was hat es mit Film zu tun? Und was bedeutet die Vereinigung von Forschung und Film in den Projekt „Artistic Research“? Zum Glück ist die Szenografieprofessorin Angelica Böhm selbst im Foyer der Filmuniversität Babelsberg und kann diesen Ausstellungsteil zum Tag der offenen Tür erläutern.

Das Problem der weltweiten Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll kenne jeder, sagt sie. Natürlich könne man es in einer Dokumentation darstellen, aber: „Durch die Wucht solcher Bilder fühlt sich jeder ohnmächtig und versucht zu den schönen Dingen überzugehen“, sagt Böhm, „vielleicht kann man das Thema mit Hilfe technischer Fantasie aus einem anderen Blickwinkel betrachten.“

Von der Idee zur virtuellen Realität

Der Ausstellungsteil dokumentiert die einzelnen Schritte des Projekts: Die Gestaltung der Figur Camilla Plastic in einer geschriebenen Geschichte, die schon jetzt als Hörbuch heruntergeladen werden kann, erste szenografische Entwürfe für eine Verfilmung, schließlich einige Computeranimationen, die schon auf Monitoren laufen. Den bislang spektakulärsten Teil des sich stetig entwickelnden Projekts hat der 3D-Künstler Jan Schneider beigesteuert. Er hat eine Unterwassersequenz der Geschichte schon für eine Virtual-Reality-Brille aufbereitet. Der Zuschauer kann mit ihr durch einen von Plastikmüll verwüsteten Unterwasser-Vergnügungspark tauchen. „Es ging mir um eine emotional atmosphärische Umsetzung des Geschehens“, sagt Schneider, „mir war wichtig, dass es eine Art begehbares Gemälde ist.“

Vom Dreh zur Virtual Reality Die heutige Filmuniversität „ Konrad Wolf“ in Potsdam wurde 1954 als Ausbildungsstätte der Defa-Filmstudios Babelsberg gegründet. Sie ist mit 65 Jahren ist sie die älteste Filmhochschule in Deutschland. Seit fünf Jahren darf sie sich Universität nennen. Damit hat sie ihre Forschungen ausgeweitet. Im Zentrum stehen nicht nur neue Formen wie Social Media oder Virtual Reality, sondern auch andere Anwendungsmöglichkeiten wie forschendes Filmen. Der Tag der offenen Tür findet diesen Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Marlene-Dietrich-Allee 11 statt. Bei Vorträgen, Rundgängen und Ausstellungen sind die Lehrenden selbst zugegen.

Die Präsentation des Projekts Camilla Plastic Ocean Plan am Tag der offenen Tür der Filmuniversität „ Konrad Wolf“ in Babelsberg, zeigt nicht nur die einzelnen Schritte einer gewöhnlichen Filmproduktion von der Idee über szenografische Skizzen, Kostümentwürfen und ersten szenischen Umsetzungen, es zeigt ferner auch, was in den 65 Jahren der Existenz der Potsdamer Einrichtung technisch alles möglich geworden ist, zum Beispiel das Erleben einer erzeugten Wirklichkeit durch Virtual-Reality-Brille. Vor allem zeigt es aber auch, dass die Filmuniversität die Grenzen zwischen Kunst und strenger Wissenschaft auflöst. Bei der Entwicklung der Geschichte arbeiten zum Beispiel Forscher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven mit und erläuterten Böhm, welche Folgen der Plastikmüll in den Meeren hat. Böhm und ihre Studenten arbeiten die Erkenntnisse in Form von Installationen, Kunstprojekten und Erzählsträngen in Camilla Plastic um. Deswegen sprechen die Teilnehmer vom „filmenden Forschen“.

Inzwischen viel mehr als nur Film

18 große Forschungsprojekte, dazu viele kleinere hat die Filmuniversität derzeit vorzuweisen. Neben der Analyse von Filmen und ihrer historisch-politischen Einordnung spielen grenzüberschreitenden Projekte wie das von Böhm eine immer größere Rolle. „Wir probieren etwas mit Ihnen aus“, erklärt Filmuni-Präsidentin Susanne Stürmer bei einer Vorschau. Es ginge über den reinen Film hinaus. „Ich denke, mit der Uni-Werdung vor fünf Jahren haben wir ein Versprechen abgegeben: dass wir Exzellenz anstreben.“ Genau die soll die Projektauswahl beim Tag der offenen Tür belegen.

Das tut auch das Projekt „Virtual History“, das die akademische Mitarbeiterin im Studiengang Sound, Beate Hetényi, leitet. Zusammen mit dem gelernten Toningenieur und Spielentwickler Sylvius Lack entwickelt sie eine möglichst detailgetreue Rekonstruktion des antiken Forum Romanum, das man mit VR-Brille durchwandern kann. Wer Glück hat, sieht und hört sogar den großen Redner Cicero. Der Clou: Nichts entspringt der Fantasie der Künstler. Sie benutzen ausschließlich zum Teil digitalisiertes Material und Wissen des Winckelmann-Instituts der Humboldt-Universität ( HU) zu Berlin. „Es kann schon sein, dass irgendwann ein Teil unseres Projekts auch öffentlich zugänglich wird“, so Hetényi. Dazu müssten aber noch viele Lizenzfragen geklärt werden.

Nicht nur solche weit über traditionelles Filmschaffen hinausgreifende Projekte machen die gegenwärtige Lehre an der traditionsreichen Einrichtung aus. Klassische Aufgaben wie die Filmanalyse bekommen einen zeitgemäßen Dreh. Im Projekt „Cinepoetics“ wird zum Beispiel der Zuschauer als Mitschöpfer des filmischen Produkts gesehen, bringt er doch eigenes Wissen und Gefühle mit. Mehrere Schriftenreihen sind mit diesem Programm schon verbunden. Nicht zuletzt können aktuelle 3-D-Techniken ein ganzes Orchester in ein Klassenzimmer bringen oder auch Verwaltungsangestellten den Verlauf einer Flutkatastrophe verstehen lassen. Dieses und noch einiges mehr können Besucher an diesem Sonnabend von 10 bis 16 Uhr selbst erleben.

Von Rüdiger Braun