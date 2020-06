Nauener Vorstadt

Die Landeshauptstadt Potsdam rechnet in Folge der Coronakrise mit einem Einbruch von Landeszuweisungen in Millionenhöhe. Das hat Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) am Mittwochabend im Finanzausschuss bekannt gegeben.

Der geplante Rückgang steigere sich nach aktuellem Stand von 2,57 Millionen Euro im Jahr 2022 auf mehr als 14 Millionen Euro im Jahr 2024. Damit summiere sich die Mindereinnahme bis 2024 auf 41,831 Millionen Euro.

Eingerechnet sei bereits ein vom Land angekündigter Zuschuss zur Stützung des kommunalen Finanzausgleichs über 31,28 Prozent, der sich bis 2024 auf gut 19 Millionen Euro summieren könne. Ohne den Beitrag des Landes müsste die Stadt im kommunalen Finanzausgleich sogar Mindereinnahmen von 61 Millionen Euro verzeichnen, so Exner.

Er bezeichnete den vom Land angekündigten Rettungsschirm „bemerkenswert“ vor dem Hintergrund prognostizierter Steuerausfälle von mehr als drei Milliarden Euro für die Landeskasse bis 2024. Die Steuereinnahmen des Landes sind eine wichtige Berechnungsbasis für die jährlichen Finanzleistungen des Landes an die Kommunen.

Aktuell fehlten der Stadt noch wirklich belastbare Zahlen zu den Folgen der Corona-Krise, so Exner. Das betreffe auch die Datenbasis für den zum Herbst angekündigten Nachtragshaushalt, in den Mindereinnamen und Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise eingerechnet werden sollen.

Für Oktober rechne er erstmals mit Zahlen, auf deren Basis sich Aussagen treffen ließen, „was es zu bedeuten hat und was man macht“, so der Bürgermeister auf Anfrage von Anja Günther (Linke): „Wir brauchen eine halbwegs belastbare Datenlage.“

Die Landeszuweisungen über das Finanzausgleichsgesetz sind neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Wie berichtet, rechnet Potsdam allein im kommenden Jahr mit einem Einbruch von 55 Millionen Euro bei den Einnahmen aus Steuern und aus dem Finanzausgleich.

Von Volker Oelschläger