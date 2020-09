Potsdam

Die Stadt lässt noch immer offen, ob und wann der für den Herbst angekündigte Nachtragshaushalt vorgelegt wird. Frühestens im Oktober sei eine erste Einschätzung möglich, „wo wir stehen“, sagte Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) am Mittwoch im Finanzausschuss. Dank angekündigter umfangreicher Finanzhilfen von Bund und Land gab er für 2020 allerdings Entwarnung.

Zu den bereits in Aussicht gestellten Kompensationsleistungen für Corona-bedingte Ausfälle und Mehrausgaben zählten 2,96 Millionen Euro vom Land für Mehrausgaben der Stadt im Zusammenhang mit Covid-19 und eine zusätzliche Entlastung des Bundes in siebenstelliger Höhe bei den Kosten für die Unterkunft. Für den Einbruch bei der Gewerbesteuer sei der Stadt vom Land ein Ausgleich von rund 29,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Finanzhilfen schon 2021 deutlich geringer

Problematisch sei, dass die Finanzhilfen schon im kommenden Jahr deutlich zurückgefahren werden sollen, ab 2023 teilweise sogar Rückforderung drohe. „Wir müssen über Einschnitte im Jahr 2020 im Moment jedenfalls nicht reden“, sagte Exner, „was erst einmal eine sehr gute Nachricht ist.“

Ohne weitere Diskussion passierte der Bericht des Oberbürgermeisters den Finanzausschuss, der zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung schriftlich ausgereicht worden war und nun in erster Lesung behandelt werden sollte.

In diesem Bericht wird dargelegt, warum der für Herbst angekündigte Nachtragshaushalt noch offen ist, obwohl er nach den höchst ungewöhnlichen Umständen der Haushaltsverabschiedung im Mai zwingend schien.

Ungewöhnliche Umständen

Die Stadtverordneten hatten für das Studium des Zahlenwerks, mit dem für Potsdam Rekordsummen freigegeben wurden, kaum zwei Wochen Zeit. Üblicherweise wurden ihnen drei Monate für Beratung und Änderungen gelassen.

Verabschiedet wurde der Doppelhaushalt in Rekordzeit unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die laut der Kämmerei eine rasche Handlungsfähigkeit erforderte. Mit dem Nachtragshaushalt sollten „auch wesentliche Teile der Haushaltsdiskussion nachgeholt werden“.

Steuerschätzung des Bundes im September

Das Problem: Laut Kämmerei fehlen noch immer verlässliche Zahlen als Basis für einen Nachtragshaushalt. „Zum jetzigen Zeitrahmen, also ohne belastbare Finanzrahmendaten“, muss laut Finanzdezernent Burkhard Exner ( SPD) „davon abgeraten werden, einen Nachtragshaushalt aufzustellen und zu diskutieren; er wäre weitgehend ,aus der Hüfte geschossen‘ und möglicherweise schon in wenigen Wochen überholt.“

Die Herbststeuerschätzungen des Bundes werden im September erwartet. Erst auf Basis dieser Zahlen und der auf Länder und Gemeinden heruntergerechneten Werte wird es laut Exner „belastbar möglich sein, einen Nachtragshaushalt aufstellen und diskutieren zu können“.

Eine Haushaltssperre ist laut Kämmerei in diesem Jahr trotz des zu erwartenden Corona-Defizits unwahrscheinlich: „Durch die definitiv zu erwartenden Rettungsschirme des Bundes und des Landes“ seien „viele Kommunen aus der Situation „gerettet worden, sogleich oder in absehbarer Zeit eine Haushaltssperre verhängen zu müssen.“

Von Volker Oelschläger