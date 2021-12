Bergholz-Rehbrücke

Der Bau der Indoor-Surfhalle auf dem früheren Spezialbaugelände in Bergholz-Rehbrücke soll im nächsten Jahr beginnen. Wie Ginette Rhauda, Geschäftsführerin der Havelwelle GmbH, bestätigte, steht jetzt die Finanzierung des Projektes. Das Unternehmen aus Potsdam hat mit der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG einen Darlehensvertrag unterzeichnet. Die Rede ist von der größten Indoor-Surfanlage der Welt, die auf dem Gelände am Rehbrücker Bahnhof an der Grenze zu Potsdam gebaut werden soll. „Es gibt derzeit noch keine in dieser Größenordnung“, sagte die Havelwellen-Geschäftsführerin. Die künstliche Wellenanlage entsteht auf 2600 Quadratmeter. Geplant ist dafür ein Neubau auf der Freifläche neben dem Gebäude von Auto-Teile Unger (ATU).

Gaststätte mit Blick auf die perfekte Welle

Der untere Bereich ist für die Surfanlage vorgesehen, bei der Turbinen im Wasser Wellen erzeugen. In der Etage darüber soll Gastronomie ihren Platz finden. „Von dort wird man einen vollständigen Blick auf die Welle haben“, so Ginette Rhauda. „Man kann auch nur die Gastronomie besuchen und sich erst einmal von dort alles anschauen“, sagte sie.

Investiert wird zweistellige Millionensumme

Die Investitionssumme für das Gesamtprojekt liege im zweistelligen Millionenbereich, teilte die mitfinanzierende PSD-Bank mit. Eine genaue Summe wurde nicht genannt. An der Gesamtfinanzierung sind mehrere Geldinstitute beteiligt, darunter neben der PSD auch die Bürgschaftsbank Potsdam, die Mittelständige Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Ginette und Enrico Rhauda (sitzend) unterzeichnen den Darlehensvertrag für die Finanzierung der Indoor-Surfanlage. Stehend: Firmenkundenberater der PSD-Bank Mike Burkhardt (l.) und Finanzberater Matthias Weise. Quelle: Privat

„Mit der Finanzierung der Havelwelle konnten wir zeigen, dass wir selbst vor herausfordernden Themen nicht zurückschrecken. Jedes Institut allein hätte die Finanzierung nicht stemmen können. Nur gemeinschaftlich ist es uns gelungen, diese ungewöhnliche Idee umzusetzen“, sagte Mike Burkhardt, Leiter Firmenkundenberatung der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG.

Fördermittel von der ILB

Nach Angaben der Havelwellen-Geschäftsführerin kann ein Anteil auch über Fördermittel der ILB finanziert werden. Fördergeld gibt es für dieses neue Eldorado für Surfer aus einem Programm für innovative Tourismus-Projekte. Die Finanzierung sei wegen der Corona-Pandemie eine Herausforderung gewesen, sagte Rhauda. „Seit mehr als drei Jahren arbeiten wir an unserem Herzens-Projekt, das es in dieser Form bisher noch nicht gibt. Deshalb ist es durch die meisten Standardraster der Banken gefallen. Die PSD Bank war mutig genug, uns eine Chance zu geben und unser Geschäftsmodell umfassend zu analysieren“, so Ginette Rhauda.

Zwölf kleine, runde Ferienhäuser

Neu an der Planung ist, dass die Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher nicht mehr im Gebäude der Surf-Anlage entstehen. Stattdessen sollen neben der Halle sogenannte Slube Towers gebaut werden. Das sind runde „Tiny-Häuser“ mit maximal zwei Etagen, in denen zwei bis vier Menschen wohnen können.

Dieses neue Konzept, Übernachtungsmöglichkeiten für Feriengäste, Schulklassen oder Radtouristen nach außen zu verlagern, sei in der Corona-Zeit entstanden. Die Slube Towers werden kontaktlos mietbar sein. „Wir wollen aber auch die Privatsphäre der Gäste mehr schützen“, sagte sie. Zwölf dieser kleinen, runden Häuser sollen „im begrünten Außenbereich“ errichtet werden. „Wir wollen Anfang 2022 den Bauantrag stellen“, sagte Ginette Rhauda.

Ende 2023 soll Surfer-Halle in Betrieb gehen

Ein positiver Bauvorbescheid liege schon vor. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von ein bis anderthalb Jahren. „Unser Wunsch ist, dass die Surfhalle Ende 2023 in Betrieb gehen kann“, so die Geschäftsführerin. Das Grundstück im Rehbrücker Gewerbegebiet haben Ginette und Enrico Rhauda bereits erworben. Das Paar, das in Potsdam auch ein Gebäudereinigungsunternehmen führt und seine Leidenschaft fürs Surfen 2012 bei einem Urlaub in Kalifornien entdeckte, will Anfängern, Freizeitsportlern und Profis nicht nur die perfekte Welle bieten, es soll auch eine nachhaltig erzeugte Welle sein. „Wir produzieren den Strom und die Wärme selbst“, sagte Enrico Rhauda. Nach derzeitigem Plan soll das mit Blockheizkraftwerken geschehen. Die Abwärme, die durch den Betrieb der Surfhalle entsteht, wird für die Wärmeversorgung des Gebäudes und der Ferienhäuser genutzt.

Von Jens Steglich