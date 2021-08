Fahrland

Mit der Kramke Baugesellschaft aus Potsdam ist der erste Mieter in das WorkHub2-Gebäude des Potsdamer Think Campus eingezogen. Wie das Unternehmen Driven Investment am Donnerstag vermeldet, hat Kramke rund 320 Quadratmeter angemietet. Die Kramke Baugruppe ist eine inhabergeführte mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in Potsdam, die seit fast 15 Jahren am Markt ist. Der Mietvertrag läuft zunächst über fünf Jahre mit einer Verlängerungsoption über weitere fünf Jahre.

Der WorkHub 1 des Think Campus wurde bereits erfolgreich an SimpliOffice sowie private Hochschulen vermietet. „Wir freuen uns, nach SimpliOffice, der University of Europe for Applied Sciences (UE) und der GISMA Business School mit der Kramke Baugesellschaft mbH nun auch ein lokales Unternehmen aus Potsdam im Think Campus willkommen zu heißen“, sagt Toğrul Gönden, Managing Director von Driven Investment: „Hier zeigt sich, dass unsere auf Intelligenz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Büroflächen auch bei Unternehmen des lokalen Marktes Anklang finden.“

Nachbarschaft zu SAP

Die direkt neben dem großen SAP-Innovation-Center gelegenen Gebäude des Think Campus WorkHub 1 und WorkHub 2 verfügen zusammen über rund 11.300 Quadratmeter Nutzfläche und wurden von Driven in Zusammenarbeit mit dem Berliner Architekturbüro Bollinger + Fehlig mit einer modernen Fassade aus Aluminiumelementen, einem lichtdurchfluteten Atrium sowie hochmodernen offenen und großzügigen Büroflächen entwickelt.

Die Driven Investment GmbH wurde im Dezember 2018 in Berlin gegründet und ist im Segment Projektentwicklung und Investment deutschlandweit aktiv. Bekannt wurde Driven mit Projekten wie dem „Think Campus“ und dem „Paradome“ in Potsdam und der „Überseeinsel“ in Bremen.

Von mazonline/rai