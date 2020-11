Potsdam

Welches Wassertier kann da bedenkenlos auf dem Teller landen? „Von Positiv-/Negativ-Listen halte ich wenig. Denn die beeinflussen das Verbraucherverhalten dahingehend, dass eine nicht gefährdete Art plötzlich stark nachgefragt wird und unter Druck gerät“, erklärt der Diplom-Biologe Stefan-Andreas Johnigk, der unter anderem für die „Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitweltwelt“ als Fischexperte auftritt. Er plädiert dafür, sich an Gütesiegeln zu orientieren und kein Produkt zu kaufen, das nicht zertifiziert ist. So seien das Label des Marine Stewardship Council (MSC) sowie das für Fische und Meeresfrüchte aus Aquakulturen entwickelte Label des Aquaculture Stewardship Council (ASC) oder das Label von Friend of the Sea erste Hilfen an der Kühltruhe im Supermarkt. Strengere ökologische Kriterien erfüllen Produkte Bio-Siegel von demeter, Naturland und Bioland. Neben der Zertifizierung sollten Herkunft und Häufigkeit umweltbewussten Käufern laut Johnigk nicht egal sein.

„80 Prozent der Forellen stammen aus dem Import“

13,7 Kilogramm Fisch und Fischerzeugnisse verspeiste der Deutsche 2018 durchschnittlich. Da ist klar, dass die hohe nationale Nachfrage auch durch Importe gedeckt werden muss. „80 Prozent der hierzulande verkauften Forellen stammen aus dem Import“, nennt Johnigk ein Beispiel, das viele Verbraucher überraschen dürfte. Damit sei viel Leid verbunden, so der Fachmann. Denn innerhalb der Europäischen Union ist es nur in Deutschland und den Niederlanden eine Betäubung von Fischen vor der Schlachtung verbindlich vorgeschrieben – allerdings nur in Aquakulturen. In anderen Ländern würden die Tiere nach dem Abfischen lediglich auf Eis gepackt, wo sie in einem minutenlangen Todeskampf ersticken, wie die Albert-Schweitzer-Stiftung mitteilt.

Anzeige

Netze zerstören Korallenriffe

Beim Wildfang sieht es nicht besser aus: Die meisten kommerziell gefangenen Fische ersticken an der Luft, ihre Schwimmblasen platzen, sie werden lebendig und bei Bewusstsein ausgenommen. Was im Übrigen auch Auswirkungen auf die Qualität hat, wie Stefan-Andreas Johnigk erklärt. Ein unter Stress qualvoll verendeter Fisch schmecke trockener, das Fleisch verderbe schneller. Beim Wildfang kommt erschwerend hinzu, dass Fangarten mit Netzen ganze Korallenriffe zerstören und einen enormen Beifang aufweisen, darunter sind auch vom Aussterben bedrohte Arten, Seevögel, Wasserschildkröten, Delfine und Wale. Bei Fangmethoden mit Hunderte Kilometern umfassenden Langleinen werden lebende Köder eingesetzt. Neben den zu fangenden Fischen, die quasi am Haken hängen, ist auch hier die Beifangquote hoch.

Die weite Anreise des Alaska-Seelachs

„Das Bild vom gemütlichen Fischer, der mit seiner Angel an Bord frischen Fisch fängt, gibt es im kommerziellen Fischfang nicht“, fasst es Stefan-Andreas Johnigk zusammen. Wohl gebe es aber den regionalen Fischwirt, der einen Forellenteich hat. Oder die Aquafarm in Brandenburg, deren Fische fachgerecht mit Strom betäubt und dann geschlachtet werden. „Regional schlägt den Alaska-Seelachs, der vor Neufundland gefangen, an Bord ausgenommen und gefrostet, in China dann tiefgekühlt portioniert, konfektioniert und so nach Deutschland kommt“, macht der Experte deutlich.

Fischkonsum zelebrieren

Wer heimische Fischsorten wie Karpfen und Forelle wieder schätzen lernt und sie sich idealerweise vom Erzeuger besorgt, mache vieles richtig, so Johnigk. Als Unterstützer und Berater von nachhaltigen Fischzüchtern, darunter auch im Land Brandenburg, findet er vor allem Kooperationen gut: „Warum nicht mit dem Fischwirt des Vertrauens einen Deal aushandeln? Drei- bis viermal im Jahr ihm garantiert einen Fisch abnehmen, dafür setzt der auf nachhaltige Zucht und verbessertes Tierwohl“, so seine Idee. Womit er auch beim Thema Häufigkeit ist. „Eigentlich brauchen wir keinen Fisch“, sagt Stefan-Andreas Johnigk, der selbst gern ab und an einen Happen genießt. Die viel gepriesenen Omega-3-Fettsäuren etwa bekommen Verbraucher auch über schlichtes Leinöl. „Deshalb empfehle ich, den Fischkonsum auf bestimmte Anlässe, wie vielleicht an Weihnachten und zu Ostern, zu beschränken und ihn dann so richtig zu zelebrieren.“

Von Claudia Braun