Warum Hundertausende Aale jetzt neu in der Havel schwimmen

Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) hat am Dienstagmittag 300.000 Jungaale in die Havel gesetzt. Für die Wanderfische der bedrohten Art soll damit eine große Reise beginnen – von der Havel bis in die Sargassosee im Atlantik vor Nordamerika.

Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) setzte Aale in die Havel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der europäische Aal ist vom Aussterben bedroht. Brandenburger Angler und Berufsfischer setzen sich seit 2006 für ein Wiederauffüllungsprogramm des Aalbestands ein. Das Projekt wird durch den EMFF, den Europäischen Meeres- und Fischereifond finanziert, seit mehreren Jahren durch die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals (IEFA) mit Spenden unterstützt und von der Fischereischutzgenossenschaft „ Havel“ Brandenburg koordiniert. 1,2 Millionen Euro wurden in diesem Jahr in das Projekt investiert.

Berufsfischer leben vom Überleben der Aale

Nach Aussetzung der Jungaale in die Havel trafen sich Wissenschaftler, Artenschützer und weitere Fachleute am Dienstag im Hotel Mercure zum 2. Aalworkshop der IEFA und des „Eel-Stewardship-Fund“ (ESF). „Der Aal ist unsere Hauptwirtschaftsfischart“, betonte Projektkoordinator und Vorsitzender der Fischereischutzgenossenschaft, Ronald Menzel, „deshalb sind die Fischer auch so interessiert daran, dass es dem Aal gut geht.“ Mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Tiere sollen in etwa acht Jahren die Rückwanderung in ihre Laichgebiete antreten.

Die Experten aus ganz Europa ziehen eine positive Bilanz der Schutzmaßnahmen

Die Gründe für den Rückgang des Aalbestandes in Europa sind vielfältig und nicht vollständig untersucht. Gravierend sei vor allem der massive Export europäischer Glasaale nach Asien. Schleusen und Wehre erschweren den Glasaalen zudem den Weg in ihre Laichgebiete in der Sargasso-See.

Ab in die Freiheit! Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch seit einigen Jahren gibt es wieder Hoffnung, steigt die Zahl der Glasaale an den europäischen Küsten. Ein Erfolg, den sich auch die Aal-Initiativen mit ihren Besatzaktionen auf die Fahnen schreiben. In Brandenburg gibt es die Aktion seit 2006, bis heute wurden mehr als 66 Millionen Jungaale im Wert von rund elf Millionen im brandenburgischen Einzugsgebiet der Elbe ausgesetzt – allein acht Millionen davon in diesem Jahr.

Von Mirja Gottschalkson