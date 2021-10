Innenstadt

Inklusion und Teilhabe im Herzen Potsdams: Im ehemaligen Gewoba-Kundenbüro am Platz der Einheit hat am Samstag der neue „Iron Roll Flagship Store“ seine Türen geöffnet. Hinter diesem Projekt stehen als Hauptakteure Frauke Havekost von „Hand in Hand Potsdam“ und Alexander Wietschel als Vertreter der Iron Roll Games, die erst im September wieder ein Rollstuhlrennen veranstaltet hatten, und des Vereins Hilfe durch Aufklärung und Bildung. Die beiden kennen sich seit der Gründung der Fahrrad-Fahrschule für Frauen und Mädchen im Jahr 2017. Das „Fachgeschäft“ ist ein Ort der Begegnung und der Ideen, wie Alexander Wietschel erklärt: „Alles Inklusive hat hier seinen Raum.“

Vorläufer im Bürgerhaus „Sternzeichen“

Genutzt werden die 110 Quadratmeter also nicht nur für Treffen von Menschen mit Behinderung, sondern zum Beispiel auch für Geflüchteten-Projekte in der Stadt, für Ausstellungen, für Lesungen oder für Workshops. „Die Lage ist hier genau richtig. Denn Inklusion ist nicht in der Mitte der Gesellschaft, aber sie gehört genau dorthin“, erklärt Frauke Havekost. Zuvor hatte es einen ähnlichen Raum, ebenfalls von der Pro Potsdam, ab 2019 im Bürgerhaus „Sternzeichen“ gegeben. Genutzt wurde es etwa als Winterquartier für die Rollstuhl-Fahrschule, aber fürs „Sichtbarsein“ hätten sie Am Stern mehr Zeit gebraucht, sagen die Akteure.

Die Landesbehindertenbeauftragte Janny Armbruster (3.v.l.) ist Schirmherrin des Flagshipstores am Platz der Einheit. Quelle: Varvara Smirnova

Nach der Hochphase der Corona-Krise bot sich die Chance, den Ort ins Zentrum der Stadt zu rücken. Bis Ende 2022 bleibt der „Flagshipstore“ am Platz der Einheit und für die Zukunft hoffen die Akteure auf eine weitere Unterstützung der großen Träger wie Pro Potsdam oder Stadtwerke. Bis dahin ist aber erst einmal viel geplant. Ab 28. Oktober gibt es unter anderem einen Kurs „Arabisch schreiben lernen“, der sich an Kinder richtet, deren Muttersprache Arabisch ist, die die Schrift in einer deutschen Schule aber nicht lernen können. Suse Weisse leitet Ende Oktober ein Seminar, in dem es um den Einsatz und die Kraft der eigenen Stimme geht.

Stammtisch für afghanische Frauen geplant

Neben einer Ausstellung von Helga Kirfel, die die Pokale für die Iron-Roll-Rennen gestaltet, wird im Dezember die Mundmalerin Selma Aman aus Berlin zu Gast sein. Die Vorsitzende des Potsdamer Migrantenbeirates, Fereshta Hussain, plant ganz aktuell, in diesen Räumen einen Stammtisch für die neu in Potsdam angekommenen Frauen der Ortskräfte aus Afghanistan zu etablieren. „Aus einer komplizierten Situation heraus in eine ganz andere Gesellschaft zu kommen, ist einfach nicht leicht“, erklärte sie.

Von Luise Fröhlich