Innenstadt

Eigentlich soll man ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es. Aber manchmal sollte man dann doch noch weitermachen – einfach weil sich das „Rezept“ bewährt hat. Man nehme: Zwei ehemalige Polit-Kontrahenten, die sich mittlerweile über die Jahre immer mehr menschlich angenähert haben. Füge die gemeinsame feurige Leidenschaft der beiden fürs Grillen hinzu. Und wähle als Basis-Zutat ein richtig gutes soziales Anliegen – fertig ist das seit Jahren bewährte Sommergrillen an der Suppenküche mit Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs und Linken-Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg. Zum neunten Mal hat das Traditionsbrutzeln am Freitag bereits stattgefunden – und eins ist klar: Es wird auch ein zehntes Mal geben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das bewährte Tandem angekündigt, auch nach Jakobs’ Abschied aus der aktiven Politik im November das gelebte Miteinander am Grill fortführen zu wollen. „Über die Jahre sind mir die Menschen hier ans Herz gewachsen“, sagte Jakobs, während beide Seite an Seite solidarisch und gut beschürzt in der Sommerhitze schwitzten. Auch für Scharfenberg ist der Termin Ehrensache, inklusive der Verpflegung: „70 Steaks und 70 Bratwürste haben wir mitgebracht.“ Die Kosten haben sich die beiden Grill-Meister brüderlich geteilt.

Aus dem Alltag der Suppenküche: Sabine Keinitz (Küchenhilfe), Peter Müller (Leiter Suppenküche und Kleiderkammer in Potsdam), Koch Robert Zechel und Angelika Kühn (Köchin und Servicekraft) versorgen die Obdachlosen mit Essen in der Suppenküche hinter dem Rathaus in Potsdam. Quelle: Christin Iffert

Mit Lebensmitteln kann man Peter Müller, dem Leiter der Suppenküche, momentan ohnehin am meisten Freude machen. Es mangelt bisweilen am Einfachsten. „Uns gehen die Nudeln aus“, erzählte Müller: „Die Lebensmittelspenden haben sehr nachgelassen.“ Der Grund: Die Lebensmittelmärkte kalkulieren knapper. Die ehemals üppigen Restbestände fallen nun deutlich magerer aus.

Für die Gäste des kleinen Grillfestes ist das Essen, das meistens an Tischen im Freien eingenommen wird, immer ein Highlight. Aber generell kommt die soziale Einrichtung gut an; füllt für viele auch ein bisschen die Leerstelle der Alltagseinsamkeit. „Es ist ein richtiges Kleinod“, schwärmte Mike Krischker (56). Der ehemalige Fleischer und Koch ist Stammgast: „Wir unterhalten uns hier über Gott und die Welt – über Menschliches.“ Ein „richtiges Kleinod“ sei die Suppenküche, denn: „Es gibt leider zuwenig solche Treffpunkte.“

Auch in früheren Jahren war die Stimmung gut – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2011. Quelle: Michael Hübner

Apropos Treffen: Auch Scharfenberg und Jakobs haben sich in den vergangenen Monaten nicht aus den Augen verloren. Man telefoniert regelmäßig. „Dann fragt er mich, wie er abstimmen soll, und ich sage es ihm“, witzelte SPD-Mann Jakobs, während sein Linken-Weggefährte breit grinste. Allerdings geht die Eintracht noch nicht so weit, dass die beiden gemeinsam auf Urlaub fahren. Scharfenbergs waren mit der Großfamilie wieder einmal in Dänemark. Familie Jakobs zog es hingegen in den Süden, auf eine Kärntner Alm.

Doch mittlerweile richtet sich der Blick schon wieder nach vorne. Scharfenberg hängt mit seinen Konterfei bereits auf Plakaten an vielen Laternenmasten der Stadt – die Landtagswahlen lassen grüßen. Und auch Jakobs begibt sich erneut auf die Bühne; allerdings nicht mehr auf die politische, sondern auf die Talk-Bühne. Zusammen mit dem emeritierten Politik-Professor Heinz Kleger wird er am 8. August in der Reithalle des Hans-Otto-Theater als Moderator einen Talk leiten. Titel: „Wunderbarer Osten?! Der Ost-Ost-Dialog“. Als Gäste auf dem Podium: Bettina Jahnke, die Intendantin des Hans-Otto-Theaters; Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI); der ehemalige Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg, Dieter Wiedemann, sowie der Druckerei-Unternehmer Christian Rüss.

Während auf dem Diskussionspodium nicht um den heißen Brei herumgeredet werden sollte, geht es in der Suppenküche ums ganz reale Eingemachte – inklusive nützlicher Tipps für potenzielle Besucher. Beim Grillfest gab Stammgast Mike Krischker nämlich noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Komm Sonnabend hier vorbei, dann kriegste einen richtigen schönen Mutti-Eintopf um zwei Euro.“

2020 wird dann zum zehnten Mal zusammen gegrillt. Quelle: Christel Köster

Von Ildiko Röd