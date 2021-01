Michendorf

Am Montag wird in Wilhelmshorst eine Fliegerbombe geborgen. Wie die Gemeinde Michendorf am Morgen mitteilte, wurde die Bombe am Sonntag im Wald zwischen Wilhelmshorst und Michendorf an der B2 gefunden.

Es handelt sich um eine britische 250-Kilogramm-Fliegerbombe. Die Fundstelle wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst begutachtet. Bombenentschärfer Mike Schwitzke wird die Bombe noch am Montag bergen und entschärfen oder sprengen.

Vor Ort wird ein Sperrkreis mit 800-Meter-Radius eingerichtet. Die Einwohnerinnen und Einwohner, die im Evakuierungsradius liegen, müssen dafür ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen. Sie werden derzeit von Mitarbeitern der Verwaltung informiert.

In der Grundschule Michendorf stehen die Turnhalle und einzelne Klassenräume als warme Ausweichquartiere für die vorübergehende Evakuierung zur Verfügung. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Betroffenen um Verständnis für die kurzfristige Umsetzung.

Für die Bergung muss die B2 für den Verkehr gesperrt werden.

Weitere Informationen folgen.

