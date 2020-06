Warum Flixbus den Potsdamer Hauptbahnhof noch nicht wieder anfährt

Potsdam

Seit 28. Mai rollen wieder Flixbusse durch Deutschland und fahren Städte wie Berlin, Hamburg oder Köln an. Wann die Fernbusse wieder den Potsdamer Hauptbahnhof ansteuern, ist aber noch unklar.

Das teilte das Unternehmen auf Anfrage der MAZ am Freitag mit. „ Potsdam zählt zunächst nicht zu den ersten Linien, die wir wieder befahren. Dafür aber Berlin mit einer Vielzahl von Halten", teilte Unternehmenssprecherin Franziska Köhler mit.

Sitzplätze in Flixbussen nicht reduziert

Nach rund zweimonatiger Corona-Pause hat das Fernbusunternehmen einen Sicherheits- und Hygieneplan eingeführt, der alle Passagiere vor dem Coronavirus schützen soll. Dieser beinhaltet das Reinigen und Desinfizieren der Busse nach jeder Fahrt.

Außerdem sind Sicherheitsabstände von mindestens anderthalb Metern beim Ein- und Aussteigen zu beachten. Sitzplätze sind in den Bussen genauso buchbar wie vor der Corona-Pandemie, also nicht zusätzlich gesperrt, um während der Fahrt einen Mindestabstand zu ermöglichen. „Aktuell wurde die Zahl der Sitzplätze nicht reduziert, da diese Maßnahme die finanzielle Situation unserer Buspartner in diesen Zeiten stark beeinträchtigen würde“, sagt die Flixbus-Sprecherin.

Toiletten im Bus gesperrt, Mundschutz Pflicht

Auch die Toiletten an Bord sind dauerhaft geschlossen. Als Ersatz gebe es „selbstverständlich vermehrte Pausen an Rastplätzen“, sagt Franziska Köhler. Darüber, inwieweit sich diese Pausen auf die Fahrtzeiten auswirken, machte sie keine Angaben.

Ebenfalls verpflichtend: Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Ein- und Aussteigen sowie während der gesamten Fahrt. „Fahrgäste ohne einen Mund- und Nasenschutz können den Bus leider nicht betreten und nicht mitfahren", sagt die Flixbus-Sprecherin.

Von Fabian Lamster