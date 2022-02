Innenstadt

Bei Touristen beliebt, von den Potsdamern aber gemieden: Der Alte Markt hat es trotz den Ensembles mit Landtag, Museum Barberini, Altem Rathaus inklusive Potsdam Museum, Knobelsdorffhaus Obelisk und Nikolaikirche nicht leicht. Unbelebt, trist, grau wirkt der im Wesentlichen von Friedrich II und seinen Architekten geschaffene Platz, der zugleich Schloss- und Kirch-, Rathaus- und Marktplatz sein soll.

Doch ausgerechnet in Sachen Markt ist die Realität dabei weit entfernt vom eigentlichen Zweck des Platzes – und das soll sich nun ändern. Auf Antrag der SPD-Fraktion hat die Stadtverordnetenversammlung im Januar beschlossen, auf dem Alten Markt künftig einen regelmäßigen Flohmarkt zu etablieren. Oberbürgermeister Mike Schubert und seine Verwaltung sollen, so der Beschluss, einen Veranstalter dafür finden.

Niedrige Mieten, wenig Bürokratie

Offene Türen habe man mit dem Vorschlag bei den Fraktionen nicht gerade eingerannt, muss SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen zugeben. „Wir wurden immer wieder gefragt, warum es so etwas denn nicht schon gebe, wenn die Stadt das denn bräuchte“, sagt sie. „Aber es gab schon als unser Vorschlag bekannt wurde, erste Meldungen bei der Stadt von potenziellen Trägern.“ Die Idee ist denkbar einfach: Regelmäßig sollen alle Potsdamer auf dem Alten Markt einen Flohmarkt vorfinden und selbst dort alles verkaufen, was sie nicht mehr brauchen. „Das richtet sich an alle, klein und groß, jung und alt“, sagt Tiemo Reimann, der ebenfalls für die SPD in der SVV sitzt. „Wir denken da an sozialverträgliche, gern auch gestaffelte niedrige Standmieten für Privatverkäufer, so dass sich Kinder beispielsweise ein bisschen Taschengeld verdienen können, ohne 50 Euro Miete zu zahlen, ohne auf große bürokratische Hürden zu stoßen.“ Gewerbliche Anbieter hingegen müssten mehr zahlen.

Früher gab es mehr Leben auf dem Alten Markt, so etwa, als der Weihnachtsmarkt noch dort stattfand. Das Bild stammt von 1984. Quelle: MAZ/Michael Hübner

„Wir wollen da ein Kulturleben etablieren, das man eigentlich aus jeder Stadt und jedem Dorf kennt, nur eben aus Potsdam nicht“, sagt er. „Man muss doch am Alten Markt endlich mal Leben in die Bude bringen“, sagt Sarah Zalfen, „und gerade im Zuge der historisierenden Stadtentwicklung bietet sich die gute Chance, etwas Neues zu etablieren und diesen Platz wieder erlebbar zu machen.“ Die beiden SPD-Politiker träumen von trubeligem Marktleben, von spielenden Kindern. „Die Feste auf dem Platz zeigen ja, dass es dort funktioniert, wenn die Infrastruktur vorhanden ist“, sagt Tiemo Reimann.

Großbaustelle für neue, alte Innenstadt

Seit 2019 wird am Alten Markt bereits gebaut, mit den Blöcken III und IV entsteht ein Wohn- und Geschäftskarree nach weitgehend historischem Vorbild. Neben Wohnungen und Gastronomie entstehen in den vier Hauptgebäuden Büroräume, Räume für verschiedenste öffentliche Veranstaltungen, Flächen für Galerien und Gewerbe; als federführende Bauherren sind neben privaten Investoren die beiden großen Potsdamer Genossenschaften Karl Marx und PWG 1956 beteiligt. Sie versprechen reichlich bezahlbaren Wohnraum mitten in der Stadt. „Der Alte Markt wird wirklich wieder zu einem Stadtzentrum“, sagt Sarah Zalfen. „Die Stadt zeigt uns an vielen Stellen, dass sie reichlich Leben aushält und auch, dass wir das kulturelle, das städtische Leben wieder auf die Beine stellen müssen“, ergänzt Tiemo Reimann.

Angst vor genervten Anwohnern haben die Initiatoren der Flohmarkt-Idee nicht. „Auf der Brandenburger Straße wohnen bekanntlich auch Menschen, die viele Veranstaltungen miterleben“, sagt Sarah Zalfen, „ich bin sicher, die meisten Menschen wollen lieber an einem belebten Markt wohnen als in einem toten Stadtzentrum.“ Sie wagt den Blick nach Berlin, zum berühmten Flohmarkt im Mauerpark. „Da gehen viele Menschen gar nicht zum Einkauf hin, sondern zum Bummeln, zum Gucken. Weil die Aufenthaltsqualität hoch und der Ruf gut ist.“ Als Konkurrenz zu den etablierten Flohmärkten wollen sie den Alten Markt dabei nicht verstanden wissen. „Es gibt ja den Geben-und-Nehmen-Markt, die Kinderflohmärkte im Volkspark und an anderen Orten und auch den Soliflohmarkt im Freiland“, sagt Sarah Zalfen. Von keinem Betreiber habe sie negative Reaktionen erlebt.

Einen Ort ohne zwingenden Konsumdruck schaffen – das will auch Tiemo Reimann. „Wir sehen doch gerade in der Coronazeit die massive Vereinsamung von Menschen, gegen die wir dringend angehen müssen.“ Heilen könne man diesen Effekt, indem man Angebote dagegen setze. „Mit irgendetwas müssen wir anfangen“, sagt die SPD-Fraktionschefin Zalfen, „und wenn das klappt, dann gebiert es auch weitere Konzepte und Projekte.“

