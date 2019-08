Mit einem Schlauchboot waren einige Potsdamer am Sonntagabend unterwegs. In Hermannswerder rammt sie ein Floß und drückte sie gegen den Steg. Zwei Potsdamer konnten sich retten und an Land springen. Sie verletzten sich leicht. Die Leute auf dem Floß – einige von ihnen sollen Englisch gesprochen haben – prellten zudem die Miete für ihr Gefährt.