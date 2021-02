Potsdam

Eins ihrer ersten deutschen Wörter ist „Zwiebel“, ihr erstes Potsdamer Zuhause der Staudenhof. An einem Septembertag 2014 beginnt in einem kleinen Zimmer des Wohnblocks, im Schatten der Nikolaikirche, für Azeb Berhane und ihren drei Monate alten Sohn ein neues Leben. Eritrea, die Flucht, die Angst vor dem Militärdienst, das alles will sie hinter sich lassen. Doch was braucht es, damit das gelingt? Wie wird Fremde zur Heimat?

Sechs Jahre später, Azeb Berhane, die nur Azeb genannt werden will. sitzt mit dem Potsdamer Ernst Cantner in seinem Haus vor einer Tasse Tee, er ist es, der die 32-Jährige ermuntert hat, ihre Geschichte zu erzählen. Der 76-Jährige hat in den letzten Jahren viele Geflüchtete auf ihrem Weg begleitet, wenige haben ihn so beeindruckt wie Azeb. Ihr Mut, ihre Energie, ihr Biss – „wäre sie nicht so eine starke Frau, hätte sie es nie soweit geschafft“, sagt er. Azeb lächelt und schüttelt den Kopf. „Wer es nach der Flucht schaffen will“, sagt sie, „der braucht mehr als sich selbst.“ Und wann hat man es überhaupt geschafft?

„Wenn man ankommt, kann man nichts, versteht nichts, weiß nichts“

Azeb ist seit wenigen Monaten staatlich geprüfte Gesundheitskauffrau, ihr Deutsch ist nahezu fließend, ihr Sohn inzwischen ein aufgeweckter Erstklässler, ihr Zuhause eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Schlaatz. Ja, sie habe viel erreicht, sagt Azeb, geschafft habe sie es deswegen nicht. Noch fehlt ihr der feste Job, noch hat sie in ihrem neuen Leben große Ziele. In Eritrea habe sie Wirtschaft studiert, nun träume sie davon, sich auch in Deutschland weiter zu spezialisieren, eines Tages international im Einsatz zu sein.

Ernst Cantner hilft Azeb Berhane seit ihrer Ankunft in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch jeder neue Schritt braucht Zeit, braucht Kraft – „wie viel“, sagt Ernst Cantner, „können wir uns als Deutsche manchmal gar nicht vorstellen“. So manche, die die Flucht nach Potsdam geführt hat, habe er scheitern sehen. Deutschkurs abgebrochen, Ausbildung abgebrochen, vor lauter Heimweh nie heimisch geworden. Manchmal, sagt Azeb, hätte auch sie am liebsten hingeschmissen. Und ja, auch sie vermisse ihre Eltern, ihre Geschwister, den Geruch Eritreas und die Menschen, die Gemeinsamkeit. „In Eritrea“, sagt sie, „sind eigentlich immer alle zusammen.“ In Deutschland sei das anders, „hier ist man sehr für sich. Vor allem jetzt wegen Corona“.

Dennoch ist Deutschland, ist Potsdam in den letzten sechs Jahren ihr Zuhause geworden. Und das, sagt Azeb, habe sie nicht nur ihrem Willen zu verdanken. Ob man es schafft, hänge auch davon ab, wen man trifft auf dem Weg, wer einem hilft, wer es gut meint mit einem. „Wenn man ankommt, kennt man nichts, versteht nichts, weiß nichts von Behörden, Integrationskursen, Asylverfahren.“ Alles sei fremd, selbst der Einkauf im Supermarkt, „ohne Hilfe die Hölle“, sagt sie.

„Ich kann das schaffen.“

Azeb hatte Glück – und auch das, sagt sie, braucht man, damit man es schafft. Als sie im Staudenhof ankam, war Ernst Cantner da, der ihr half, der ihr Deutsch beibrachte, der ihr die Behördenschreiben erklärte – ein guter Freund für alle Fälle. Später gab ihr Aenne Lamprecht trotz ihrer damals noch schlechten Deutschkenntnisse einen Ausbildungsplatz in ihrer Praxis für Physiotherapie. Die vielen Fachbegriffe, das komplizierte deutsche Gesundheitssystem, der Vollzeit-Job als alleinerziehende Mutter, „das war schon ein Kampf“. Doch Aenne habe immer zu ihr gesagt: „Du kannst das schaffen“. Vier Worte, die Azebs Mantra wurden. Wann immer sie zweifelte, der Weg zu schwer wurde, die Aufgaben unüberwindbar schienen, sagte sie sich: „Ich kann das schaffen. Ich kann das schaffen.“

Azeb Berhane (r.) mit ihren Unterstützerinnen während der Ausbildung: Mentorin Anne Huster (M.) und Aenne Lamprecht, Azebs ehemalige Chefin und Inhaberin der Physiotherapie Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für Aenne Lamprecht war Azeb nicht die erste und nicht die letzte Auszubildende mit Fluchthintergrund. „Wir möchten den jungen Menschen hier als Team eine Chance geben“, sagt sie. Doch auch sie redet nicht drumherum: „Geflüchtete sind andere Auszubildende.“ Die mangelnden Sprachkenntnisse, die Kulturunterschiede, „das ist gerade im Kundengeschäft eine Herausforderung – und es braucht viel Engagement des ganzen Teams“. Gleichzeitig sei das Miteinander eine „wahnsinnige Bereicherung“. Und eins, sagt Aenne Lamprecht, müsse auch allen klar sein. „Wer als Geflüchteter diesen Weg geht, muss es wollen. Geschenkt bekommt hier niemand etwas.“

Azeb hat es gewollt, alle Prüfungen auf Anhieb bestanden, sich durchgeboxt und dabei ihrem Sohn ihr Mantra mit auf den Weg gegeben. „Mama“, sagt der Sechsjährige nun, wenn er von einer Zukunft als Fußball-Profi träumt oder vor einer schwierigen Schulaufgabe sitzt, „Mama, ich kann das schaffen“.

Azeb weiß, dass sie es weit gebracht hat in ihrem neuen Leben. Das spürt sie, wenn sie denjenigen beim Ankommen hilft, die nach ihr aus Eritrea nach Potsdam gekommen sind, das sagen ihr Freunde wie Ernst Cantner immer wieder. Und doch sind da auch Zweifel, Ängste, die große Sorge, dass ihre Herkunft, ihre Hautfarbe, die Vorurteile der anderen bei der Suche nach einem Job doch zum Problem werden könnten. „Viele glauben, dass wir in Eritrea hungern und in Hütten leben“, sagt sie. Dabei ist sie als Tochter eines Lehrer-Ehepaars in Asmara, der Hauptstadt Eritreas mit fast einer Million Einwohner, groß geworden, ist zur Schule gegangen, hat Englisch gelernt, Abi gemacht, bis zu ihrer Flucht die Uni besucht.

Verlassen hat sie ihre Heimat, um vor dem Militärdienst und dem diktatorischen Regime zu fliehen. „Man kann in Eritrea nicht frei leben“, sagt Azeb. Auch Frauen würden zum Militärdienst gezwungen – und zwar über Jahrzehnte, mitunter lebenslang.

„Azeb, du kannst das schaffen!“

Wenn sich Azeb Berhane aussuchen kann, wo sie in Zukunft lebt, dann ist es Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wenn sie sich aussuchen dürfte, wo sie den Rest ihres Lebens verbringt, wäre es Potsdam. Oder ein freies Eritrea, doch daran kann Azeb kaum glauben. Also hofft sie in der Stadt bleiben zu können, die sie von Anfang an überwiegend freundlich empfangen habe – und die mit jedem Jahr, das sie hier ist, ein wenig offener geworden sei. „Am Anfang bin ich noch ab und zu mal doof angemacht worden“, sagt sie, „heute fast gar nicht mehr.“

Bleibt die Frage: Wie geht es für sie weiter? Findet sie nach der Ausbildung den ersehnten Job bei einer Krankenkasse? Fakt ist: Corona, Homeschooling, die Einsamkeit, das hat auch Azeb müde gemacht – und die Suche nach einem Job kompliziert. Sechs Jahre und vier Monate nach der Flucht steht sie damit erneut an einem Punkt, an dem sich entscheiden könnte: Schafft sie es oder nicht? Ihr Glück: Genau jetzt ist da jemand wie Ernst Cantner, ein Freund, der mit ihr Stellenanzeigen studiert, Bewerbungen schreibt, der da ist, wenn das Heimweh zu groß wird – und der ihr sagt, woran sie in den schweren Momenten doch manchmal zweifelt: „Azeb, du kannst das schaffen.“

