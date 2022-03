Flucht vor Putins Krieg: Potsdamer Jugendamt schafft Strukturen für Kinder 

Potsdam

Das Jugendamt der Landeshauptstadt bereitet sich intensiv auf die adäquate Versorgung geflüchteter Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in Potsdam vor. Im Jugendhilfeausschuss der Stadt haben die Jugend- und Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) und das Führungsduo des Jugendamtes, Annegret Lauffer und Robert Pfeiffer, am Donnerstag verschiedene Schwerpunkte dieser Versorgung angesprochen. Nach MAZ-Informationen sind derzeit 710 Geflüchtete aus der Ukraine in Potsdamer Unterkünften und Privatwohnungen untergebracht, 230 davon sind Kinder und Jugendliche.

Kita für Geflüchtete: Ukrainische Pädagoginnen sollen helfen

Eine der großen Herausforderungen „neben der, möglichst gute und sichere Rahmenbedingungen für die Menschen zu schaffen“, wie es Noosha Aubel formulierte, sei es, „langfristig bestimmte Infrastrukturleistungen wie Schul- und Kitaplätze“ zu schaffen. Die ersten ukrainischen Kinder seien bereits in den Einrichtungen, andere werden folgen. Dafür sollen möglicherweise auch geflüchtete Pädagoginnen in Kitas und Schulen eingesetzt werden. Noch sei unklar, welche Optionen es gebe, die Berufsabschlüsse anzuerkennen, aber die Stadt Potsdam setzt sich, sagt Jugendamtsleiter Pfeiffer, beim Bildungsministerium dafür ein, hier großzügig vorzugehen.

Die Anleitung dieser Kräfte könnte über das Personal der freien Träger funktionieren. Sabine Frenkler, die Chefin der Jugendhilfe-Sparte des größten Potsdamer Kita-Trägers, der Arbeiterwohlfahrt, begrüßt diese Idee, betonte aber: „Diese Kräfte dürfen dann nicht in den normalen Personalschlüssel zählen. Sie müssen zusätzlich zählen.“ Denn sie seien als helfende Hände und für die psychische Gesundheit und Wiedergenesung der oftmals traumatisierten geflüchteten Kinder notwendig und könnten daher nicht als volle Arbeitskraft angesehen werden.

Krieg in der Ukraine: Kinder flüchten auch ohne Eltern

Neben den Kitakindern sind die unbegleitet flüchtenden Kinder und Jugendlichen ein Thema. „Es ist eine Herausforderung, jugendhilfegerechte Unterkünfte zu finden“, sagte Robert Lauffer. Fast täglich sei ein Team in der Stadt unterwegs und begutachte potenzielle Objekte. „Kurzfristig können wir so vielleicht 30 Plätze generieren.“ Zugleich sollen Jugendliche, deren Auszug aus stationären Jugendhilfeeinrichtungen in der nächsten Zeit angedacht wäre, möglicherweise früher ihre Einrichtungen verlassen. Dabei sollen sie, so die Planung, weiter ambulant unterstützt werden. Kinder, die zwar ohne ihre Eltern, aber dennoch mit Verwandten ankommen, werden dabei ebenso wie Minderjährige aus Kinderheimgruppen nicht als unbegleitet gewertet. „In solchen Fällen ist natürlich der Verbleib im Familien- oder Fluchtverband sinnvoll“, so Noosha Aubel.

Von Saskia Kirf