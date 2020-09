Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam hat in diesem Jahr bereits mehr geflüchtete Menschen aufgenommen, als nach den Plänen des Bundesinnenministers Horst Seehofer ( CSU) in Folge der Brände in Moria auf der griechischen Insel Lesbos nun insgesamt nach Deutschland kommen könnten. Wie Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage mitteilt, kamen seit Januar genau 170 Geflüchtete in die Stadt.

„Werden Zahlen nicht kommentieren“

„ Potsdam hat in diesem Jahr bereits 62 Menschen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden sind, aufgenommen. Ebenso zwei unbegleitete Kinder und Jugendliche sowie 106 durch das Land Brandenburg zugewiesene Geflüchtete“, so Brunzlow. In einem Schreiben an die Bundeskanzlerin und den Bundesinnenminister hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in der vergangenen Woche gemeinsam mit neun Amtskollegen deutlich gemacht, dass man „einen humanitären Beitrag zu einer menschenwürdigen Unterbringung der Schutzsuchenden in Europa leisten“ wolle. „Es muss endlich gehandelt werden. Wir bitten Sie als Bundesregierung darum, hier voranzugehen und nicht weiter auf eine europäische Lösung zu warten“, heißt es in dem Schreiben.

Hintergrund ist ein verheerender Brand im Flüchtlingslager Moria, bei dem mehr als 12.000 Menschen obdachlos geworden waren. Schon vor der Zerstörung des Lagers gab es viel Kritik an den Zuständen dort: Hygiene, Unterkünfte und Versorgung der Menschen in Moria gelten Hilfsorganisationen seit langem als unhaltbar. Bislang ist unklar, wie die Europäische Union nun den Geflüchteten helfen kann und will – eine Erklärung des Bundesinnenministers Horst Seehofer ( CDU) aus der vergangenen Woche, wonach insgesamt 400 Kinder und Jugendliche aus Moria auf europäische Staaten verteilt werden können, davon bis zu 150 nach Deutschland, führte innerhalb der Regierung zum offenen Streit.

Jugendliche kämen unter Aufsicht des Jugendamtes

„Die Zahlen sprechen für sich und wir werden sie nicht weiter kommentieren“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow dazu, und fährt fort: „Zum Vergleich: Die 64 Städte im Netzwerk Städte Sichere Häfen haben bereits Anfang des Jahres angeboten, 500 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen sofort helfen zu können.“ Wie viele Menschen von den maximal 150 Menschen aus Moria nun konkret untergebracht werden könnten, kann Brunzlow nicht sagen. „Aktuell haben wir keine Informationen, wie viele Menschen wir voraussichtlich aufnehmen werden.“

Klar sei aber das Vorgehen in solchen Fällen. „Die Kinder und Jugendlichen, die unbegleitet ohne Eltern in Potsdam ankommen werden vom Jugendamt in Obhut genommen und von einem freien Träger der Jugendhilfe betreut, der von der Landeshauptstadt mit der Betreuung der Kinder und Jugendlichen beauftragt ist“, erklärt Jan Brunzlow. Nach einer Eingewöhnungszeit von rund drei Monaten lebten sie dann in verschiedenen Wohngruppen und besuchten anschließend Willkommensklassen sowie regulär die Schule.

Von Saskia Kirf