Flüchtlingsfamilien berichten: So lebt es sich im Schlaatz

Schlaatz

25 Jahre lang war Syrien sein Zuhause, dort ging er zur Schule, machte eine Ausbildung zum Konditor, lernte seine Frau kennen, heiratete, war zufrieden, bis der Bürgerkrieg ihn zur Flucht zwang – und Mohammad Alnaji noch einmal von vorn anfangen musste. Der Neuanfang war nicht leicht, doch er glückte, am Schlaatz in Potsdam. Seit fünf Jahren lebt der 30-Jährige inzwischen in dem Stadtteil, seit zwei Jahren gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn Joud. „Wir sind glücklich hier am Schlaatz“, sagt er, während sein Sohn gut gelaunt über den Erlenhof spaziert.

Der Schlaatz ist der Stadtteil in Potsdam mit dem höchsten Ausländeranteil, 23,5 Prozent der Einwohner hier stammen aus einem anderen Land. Das macht das Leben bunt – und schön, wie Mohammad Alnaji findet. „Es leben hier Menschen aus allen Ländern zusammen“, sagt er, „und das Miteinander ist sehr schön.“ Unangenehme Situationen erlebe er fast nie. „Nur Kleinigkeiten.“ Aber die gebe es ja immer und überall.

Probleme mit Bürokratie kein Fehler des Stadtteils

Freunde von ihm lebten schon seit 2011 oder 2012 am Schlaatz. „Und auch die sind einfach zufrieden“, erzählt er. Sie bekamen einen Ausbildungsplatz und Hilfe beim Deutschlernen. Viele hätten allerdings Probleme mit der Bürokratie, „dieses ganze Papier und immer wieder Anträge stellen“. Doch das sei weder ein Problem des Stadtteils, noch eine Herausforderung, mit der nur Ausländer zu kämpfen hätten. „Deutschen haben doch auch Probleme mit der Bürokratie.“

Der gelernte Konditor arbeitet in Potsdam bei der Post als Zusteller, nun sucht er seit Anfang des Jahres eine größere Wohnung für seine Familie. „Ich möchte gerne hier bleiben, weil es mir am Schlaatz gefällt“, sagt er. Das Viertel sei nah an seiner Arbeit am Stern, es gebe viele Spielplätze und auch die Einkaufsmöglichkeiten stimmten. Nur eine größere Wohnung, die sei verdammt schwer zu finden, das erlebten auch viele seiner Bekannten. „Ich wünsche mir für den Schlaatz eine Lösung für die Situation mit dem Wohnraum“, sagt er.

Seit vier Jahren in Deutschland

Dania Jawish hat eine sehr ähnliche Geschichte wie die Familie Alnaji. Auch sie ist vor vier Jahren aus Syrien mit ihren zwei Kindern nach Deutschland gekommen. Auch sie ist ihrem Mann hinterher gereist. Jedoch erzählt die 30-Jährige, dass sie einige Probleme im Alltag hat. „Es gibt viele Leute, die nicht so nett sind“, sagt sie. Besonders ein Mann trete ihr häufig unangenehm gegenüber, wenn sie zum Beispiel mit ihren Kindern auf dem Spielplatz ist. Er fragte sie zum Beispiel, was sie in Deutschland machen würde. Sie sagt, es liege vermutlich an ihrem Kopftuch. „Ich glaube, es gibt Leute, die mögen Muslime nicht.“, sagt sie.

Mit der deutschen Sprache habe sie noch Probleme, sagt die zweifache Mutter. Sie arbeitet jedoch daran. In Syrien war sie Ingenieurin und eines Tages möchte sie auch in Deutschland ihren Beruf ausüben können.

Von Jennifer Bongards