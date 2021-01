Potsdam

Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Großflughafens BER „ Willy Brandt“ soll es in Potsdam mobile Messungen zur Belastung durch Fluglärm geben. Das hat das Rathaus am Donnerstag mit Verweis auf die Flughafen-Gesellschaft bekannt gegeben.

In der Landeshauptstadt sollen sie im 4. Quartal 2022 in Potsdam-Süd, Potsdam-West und im Ortsteil Sacrow erfolgen. Die Ergebnisse sollen mit den Daten eine 2014 an den selben Orten durchgeführten Nullmessung verglichen werden.

Anzeige

Seit 31. Oktober 2020 wird geflogen

In näher zum Flughafen gelegenen Orten sei bereits mit den Messungen begonnen worden. Die befürchtete Fluglärmbelastung war eines der umstrittensten Themen bei der Vorbereitung des neuen Großflughafens.

Überlagert wurde es in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch durch Meldungen zu Planungspannen, Zeitverzug und Kostenexplosion auf der Flughafen-Baustelle. Der Flughafen wurde am 31. Oktober 2020 eröffnet.

Flugrouten vor neun Jahren festgelegt

Die zeitliche Verschiebung der Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg, der sich ca. 31 Kilometer Luftlinie entfernt vom Stadtzentrum Potsdams befindet, wirkt sich laut Rathaus nicht auf die grundsätzliche Festlegung der Flugrouten vom 26. Januar 2012 aus.

Die sensibelste ausgewiesene fluglärmrelevante Region bezogen auf den Nachtschutz ende in Ludwigsfelde. Somit habe Potsdam keinen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen.

Lesen Sie auch: Die erste Landung – der BER ist eröffnet

Flugrouten würden nach ihrer Inbetriebnahme regelmäßig auf ihr Optimierungspotential überprüft. Ziel sei dabei insbesondere eine Verbesserung von Sicherheit und Lärmschutz.

Potsdam ist seit 2010 Mitglied einer Fluglärmkommission mit Vertretern der vom Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen Gemeinden, der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, der Fluggesellschaften, des Flugplatzbetreibers und der Landesbehörden zusammen.

Info Fluglärmbeschwerden nimmt der Fluglärmschutzbeauftragte für den BER entgegen. Kontakt: kontakt@fluglaermschutzbeauftragterber.de. Mehr im Internet unter www.potsdam.de/flugrouten

Von Volker Oelschläger