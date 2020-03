Abstauben, Fegen, Ölen: Großer Frühjahrsputz auf dem Pfingstberg

Potsdam

Die Mitglieder des Fördervereins Pfingstberg haben sich am Samstagvormittag wieder zum traditionellen Frühjahrsputz getroffen. Der Frühjahrs- und Herbstputz sind zwei von vielen Aktionen, bei denen sich die Mitglieder um den Erhalt und die Pflege des Pfingstbergensembles kümmern.

Zur Galerie Die Mitglieder des Fördervereins Pfingstberg haben sich am Samstagvormittag wieder zum traditionellen Frühjahrsputz getroffen. Die MAZ war vor Ort und hat das fleißige Treiben fotografisch festgehalten.

Am Samstagvormittag standen verschiedene Aufgaben an wie Beleuchtung kontrollieren und reinigen, Schilder putzen, Laub auf Aussichtsplattformen und Dachterrassen fegen. Und auch im Belvedere gab es einiges zu tun: Staub in Vitrinen und Ausstellungsräumen wischen, Bänke, Fenster und Türen putzen sowie bewegliche Teile schmieren und ölen. Auch die Markise auf der Dachterrasse des Pomonatempels wurde wieder aufgebaut.

Von MAZonline