Sie sind urtümlich, sagen die einen. Sie sind selten, die anderen. Auf jeden Fall aber sind sie Portugals putzigster Export und jetzt auch in Potsdamer Gefilden heimisch: die Sorraias. Gerade erst haben drei Fohlen in der Döberitzer Heide das Licht der Welt erblickt – ein großer Erfolg auf wackeligen Beinen, denn Sorraias gelten als akut bedroht. Ihr Bestand wird weltweit auf nur noch rund 200 Exemplare geschätzt.

Landschaftspfleger auf vier Hufen

Mit der Hoffnung, die Population stabilisieren zu können, hat der Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide im Frühjahr 2019 eine kleine Herde im Ferbitzer Bruch angesiedelt. Vier Stuten und ein Hengst durchstreifen seither rund 40 Hektar des unmittelbar vor den Toren der Landeshauptstadt gelegenen Naturschutzgebietes. Das Areal, auf dem sich Sandtrockenrasen, Grünland, lichte Eichenwälder und Seggenrieden abwechseln, komme der Charakteristik des ursprünglichen Lebensraums der Sorraias recht nah, meint der Verein, der die besonderen Pferde nicht nur züchtet, sondern auch als Landschaftspfleger einsetzt.

Zur Galerie Sorraias gehen auf eine Restpopulation iberischer Wildpferde zurück – sie gelten als akut gefährdet. Im Ferbitzer Bruch lebt seit einem Jahr eine kleine Herde. – Ein Besuch bei den ersten Fohlen.

Sorraias gehen auf eine Restpopulation wildlebender Pferde zurück, die erst in den 1920er Jahren in den weitläufigen Landschaften des Sorraia-Flusses in der unzugänglichen und nur dünn besiedelten Region Alentejo entdeckt wurde. Sorraias sollen auch die Urahnen jener Pferde sein, die mit an Bord gingen, als Christoph Kolumbus die Segel gen Amerika setzte.

Erste Sorraia-Generation auf märkischem Sand

Neuland ist nun auch das Ferbitzer Bruch, denn bisher werden Sorraias in Deutschland nur in Niedersachsen gezüchtet. Jetzt zieht Brandenburg nach – und wie! Am 5. und 25. Mai kamen die ersten beiden Stutfohlen zur Welt. Am 19. Juni folgte das Nesthäkchen dieser ersten Sorraia-Generation auf märkischem Sand. Die Namen der jungen Damen: Aurora, Amendoa und Audácia – Morgenröte, Mandel und Wagemut.

Eintrag ins portugiesische Zuchtbuch

Der Naturschutz-Förderverein nimmt am portugiesischen Nachzuchtprogramm teil. „Alle unsere Sorraias werden im portugiesischen Stutbuch registriert“, sagt Max Jung, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Der Genpool ist klein: Bei der Zucht müssen Verwandtschaftsverhältnisse genau berücksichtigt werden. „Das ist für die Sorraias überlebenswichtig“, sagt Jung.

Gute Aussicht zwischen Elstal und Priort

Wer die halbwilden Sorraias beobachten möchte, fährt am besten ins Havelland hinüber. Zwar gehört das Ferbitzer Bruch zu Potsdam. Der Wanderweg zwischen Elstal und Priort erschließt aber einen gut einsehbaren Teil der Sorraia-Weiden.

Die Sorraias bereichern die seit Jahren in der Döberitzer Heide lebende und gedeihende Pferde-Familie, zu der auch Przewalski-Pferde und polnische Koniks gehören. Die Heide, um die sich der Naturschutz-Förderverein und die Sielmann-Stiftung bemühen, ist außerdem Zuhause für Ziegen, Wasserbüffel, schottische Galloways, Wisente und Rothirsche.

Vom Schießplatz zum Naturschutzgebiet Die Naturschutzgebiete Döberitzer Heide und Ferbitzer Bruch haben eine Gesamtfläche von etwa 5000 Hektar. Beinahe ein Jahrhundert lang wurde die Döberitzer Heide ununterbrochen militärisch genutzt. Erste Truppenübungen fanden dort bereits 1713 unter Friedrich Wilhelm I. statt. 1753 führte Friedrich II. ein erstes Großmanöver mit rund 44 000 Soldaten durch. Offiziell begann der Auf- und Ausbau des Truppenübungsplatzes Döberitz Mitte der 1890er Jahre unter Kaiser Wilhelm II. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort neben Kampfpiloten vor allem Infanteristen, Artilleristen und Flak-Soldaten ausgebildet. Bis 1992 nutzte die Rote Armee den Platz – die Bundeswehr übernahm und unterhält noch heute ein 550 Hektar großes Übungsgelände bei Krampnitz. Der Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide wurde 1992 von einer Gruppe passionierter Vogelkundler, Wissenschaftler und Naturliebhaber gegründet. Der Verein ist auf knapp 350 Hektar Pächter. Die Heinz-Sielmann-Stiftung ist seit 2004 auf 3600 Hektar als Eigentümerin mit ihrem Wildnisgroßprojekt ansässig; 3400 Hektar davon sind Naturschutzgebiet. nf

Das Sorraia-Projekt stemmt der Naturschutz-Förderverein bisher aus eigenen Mitteln – klar, dass Unterstützung höchst willkommen ist. Deshalb bieten die Naturschützer wie bereits für die Koniks auch für die Sorraias Patenschaften an. Wer sich für die seltenen Pferde engagieren möchte, meldet sich einfach beim Verein: Während ein Pate für „sein“ Konik 10 Euro pro Monat zahlt, ist für die Sorraias keine Summe festgelegt: „Der Pate gibt, was er will und kann“, sagt Max Jung. So könnten sich auch mehrere Paten ein Pferd „teilen“.

Exklusive Exkursion für Paten

Wer mit der Herde anbändelt, bekommt als Dankeschön eine Patenschaftsurkunde und ein Postkarten-Set mit den schönsten Sorraia-Augenblicken. Obendrein findet für die Paten einmal im Jahr eine exklusive Exkursion statt: Bei der geführten Wanderung sind die Pferde in der einmalig schönen Kulisse der Döberitzer Heide zu erleben.

„Die Erlöse aus Patenschaften und Spenden helfen uns, die Kosten für tierärztliche Behandlungen, die tägliche Betreuung und das Winterfutter zu decken“, sagt Max Jung. Für die langfristige Planbarkeit und Fortführung des Modellvorhabens seien die finanziellen Zuwendungen daher von großer Bedeutung.

Der Verein ist über die E-Mail-Adresse info@doeberitzerheide.de zu erreichen.

Von Nadine Fabian