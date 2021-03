Potsdam

Der angehende Kinder- und Jugendpsychotherapeut Tiemo Reimann (31) behandelt zwei jugendliche Mädchen, die im ersten Lockdown einen Suizidversuch unternommen haben. Nachdem sämtliche Strukturen weggebrochen waren und es auch nicht mehr möglich war, Freunde zu treffen, wussten sie keinen anderen Ausweg mehr, als ihr Leben zu beenden. Worauf Eltern jetzt achten und welche Lehren wir aus der Pandemie ziehen sollten, berichtet der SPD-Politiker im MAZ-Interview.

Sie haben in der Stadtverordnetenversammlung auf ein sehr ernstes Thema hingewiesen: auf die seelische Not sehr junger Menschen während des Lockdowns bis hin zum Suizidversuch. – Sind das Einzelfälle?

Tiemo Reimann: Wir können grundsätzlich feststellen, dass die Fälle von Kindeswohlgefährdung und häuslicher Gewalt steigen. In meinem beruflichen Alltag sehe ich, wie viele Anmeldungen wir haben, wie lang die Wartelisten werden – ich würde es daher nicht für abwegig halten, dass es auch mehr Suizide und Suizidversuche gegeben hat.

Tiemo Reimann: Der neue SPD-Abgeordnete in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung behandelt als angehender Kinder- und Jugendpsychotherapeut junge Menschen, die unter dem Lockdown leiden. Quelle: Julius Frick

Haben Kinder und Jugendliche durch den Lockdown mehr Probleme, mehr seelische Not als in normalen Zeiten?

Der erste Lockdown war für viele Kinder und Jugendliche noch ein Abenteuer. Da haben viele noch gesagt: Endlich mal raus aus dem Schulstress! Mal ein bisschen frei haben und ein paar Serien schauen, ein paar Spiele durchspielen. Ich glaube, der Lockdown war damals noch verkraftbar. Aber seit dem zweiten Lockdown haben wir es mit einer wirklich ernsten Angelegenheit zu tun. Seither stellen wir fest, dass Kinder darunter immens leiden.

Was sagen denn die Betroffenen, wie es ihnen geht?

Sie sagen, dass sie nicht wissen, wie sie ihren Alltag gestalten sollen. Wann stehe ich morgens auf? Wann kümmere ich mich um meine Aufgaben? Was kann ich überhaupt den ganzen Tag machen? – Die meisten haben sich stark gelangweilt und brauchten sehr viel Unterstützung. Fast alle Patienten, die ich hatte, hatten damit zu kämpfen und haben sich nichts mehr gewünscht, als ihre Freunde und Freundinnen wieder zu treffen.

Ist das das größte Problem für Kinder und Jugendliche? Dass sie allein sind?

Man kann das nicht auf den Eckpfeiler der sozialen Kontakte begrenzen. Natürlich leiden viele der Kinder und Jugendlichen immens darunter. Aber das Spektrum von Problemen, die sich ergeben, ist sehr umfangreich: Sei es, die Überforderung des neuen Schulalltags, dass es vermehrt Konflikte mit den Eltern gibt oder dass sie eben nicht wissen, wie sie den Tag gestalten sollen. Ein Problem als das größte auszumachen, ist schwierig.

Eine Depression ist eine schwere Krankheit, die man sich nicht aussucht und gegen die man sich auch nicht entscheiden kann. Andererseits, gehört so eine depressive Stimmung nicht auch irgendwie zur Jugend?

Die Letzten Zahlen, die ich für Brandenburg gesehen hatte, zeigten, dass circa 25 Prozent mindestens einmal wegen psychischer Probleme beim Arzt waren und sich ungefähr 10 Prozent dauerhaft in therapeutischer Behandlung befanden – insofern kann ich zumindest bestätigen, dass seelische Probleme ein riesen Thema sind. Diese Erkenntnisse hatten wir aber bereits vor Corona – nach der Pandemie dürften diese Zahlen nochmal deutlich steigen, was mich umso mehr davon überzeugt, dass Psychologie in die Schule gehört.

Zur Person: Mit 16 in die SPD Tiemo Reimann (31) ist der Neue von der SPD in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Er ist für Imke Eisenblätter nachgerückt, die ihr Mandat Ende Februar niedergelegt hatte. Er ist in Groß Glienicke aufgewachsen und in Potsdam zur Schule gegangen. Im Alter von 16 Jahren trat er in die SPD ein. Seit 2019 war er sachkundiger Einwohner im Jugendhilfeausschuss, dem er als Stadtverordneter erhalten bleibt. Reimann sitzt zudem im Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit. Er arbeitet in einer Praxis in Berlin. nf

Wie meinen Sie das?

Ganz einfach: Was mache ich, wenn ich aufhöre zu essen? Was mache ich, wenn ich feststelle, ich kann mich nicht konzentrieren? Wenn ich auf einmal Ängste entwickle und mich nicht mehr in die Schule traue? Wenn ich mich ständig niedergeschlagen fühle? Alpträume habe? Die hohe Wissenschaft der Psychologie kann man wunderbar kindgerecht aufarbeiten und so auch jungen Menschen erklären, weshalb sie diese oder jene Probleme haben. Ich finde, das sollte ein Teil des Unterrichts sein – ein Pflichtfach. Wir lernen ja auch in der Schule, wie man seinen Körper trainiert und worauf man bei der Ernährung achten muss. Wir lernen alle möglichen Dinge, aber keine Sekunde geht’s mal darum, was wir eigentlich machen, wenn es uns mal psychisch schlecht geht. Es ist wichtig, dass Psychologie in der Schule unterrichtet wird und dort dauerhaft Thema ist. Wir müssen Kinder sensibilisieren, wie sie sich selbst helfen und sich auch gemeinsam unterstützen können. Das ist gerade zu Zeiten von Cybermobbing und zunehmender Einsamkeit umso wichtiger.

Woran können denn Eltern erkennen, dass ihr Kind seelisch überfordert ist?

Wenn sich das Verhalten des Kindes stark verändert, wenn sich das Kind zum Beispiel nur noch zurückzieht, wenn die Noten einbrechen, wenn es immer mehr Einträge von den Lehrern gibt oder zu Hause mehr Streit als Harmonie besteht – das sind nur einige Indikatoren.

Ab wann sollte sich eine Familie professionelle Hilfe holen?

Natürlich ist jede Familie ihr eigener Experte. Aber wenn die Diskrepanz zwischen „Ich halte das für stemmbar, dass wir das in der Familie lösen“ und „Ich sehe mich überfordert“ zu groß ist, sollte man sich Hilfe suchen. Natürlich sind das Erkennen, dass man Hilfe braucht, und das Kommenwollen zwei verschiedene Dinge. Viele Eltern fühlen sich schuldig und damit geht wiederum Scham einher. Aber: Wir nehmen jeden Patienten, wie er ist – und wollen gemeinsam an allen Zielen arbeiten, damit das gewünschte Familienleben wieder gelingt.

Was macht die Pandemie mit unseren Kindern? Rechnen Sie mit Langzeitfolgen?

Die Pandemie ist ein krasser Einschnitt in die Schicksale von Kindern und Jugendlichen und wir können noch nicht erahnen, welche Folgen das haben wird. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Auswirkungen massiv sein werden und viele traurige Einzelschicksale hervorbringen. Was mich wirklich nervt: Wir retten die Lufthansa, wir retten Tui, wir kümmern uns um die Wirtschaft – das ist ja alles irgendwo vertretbar. Aber mir fehlt das klare Bekenntnis, dass nach dieser Krise kein Kind und kein Jugendlicher zurückbleibt. Das geht völlig unter. Die großen Zukunftsängste, die gerade Jugendliche haben, sind real. So empfinden viele eine große Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht: „Schaffe ich meinen Schulabschluss?“ – Das Wechselmodell sorgt dafür, dass im schulischen Alltag im Akkord Klassenarbeiten und Tests geschrieben werden, um irgendwie die Noten nachzuholen. Dann ist beispielsweise eine Woche Vollgas in der Schule, eine Woche ist man zu Hause: Das macht die Schüler verrückt und es wird die Laufbahn vieler von ihnen bestimmen. Hier braucht es jetzt die klare politische Haltung Kinder, Eltern und Lehrer zu entlasten!

Wie können Eltern Kinder in der Pandemie vor Überforderung schützen?

Für Eltern ist es wichtig diesen Einbruch von Tagesstruktur und Orientierung aufzufangen. Wann steht mein Kind auf? Was wird wann erledigt? Wobei äußert mein Kind Schwierigkeiten oder worin sehe ich welche? Was braucht es, um diese zu stemmen? Das sind nur ein paar der zu klärenden Fragen. Ansonsten ist es besonders wichtig, nun an bestehenden Familienritualen festzuhalten oder diese auszubauen. Beispielsweise das gemeinsame Abendessen, Spaziergänge, Spiele- und Fernsehabende. Wichtig ist, dass der Medienkonsum nun nicht überhand nimmt und ein regelmäßiger Tagesrhythmus besteht.

Welche Hilfsangebote gibt es überhaupt für Kinder und Jugendliche in seelischer Not?

Es gibt unglaublich viele Angebote – das ist inzwischen ein richtiger Irrgarten. Die Stadt Potsdam hat hier aber den ersten richtigen und wichtigen Schritt gesetzt und den „Online-Wegweiser für seelische Gesundheit“ auf ihrer Homepage eingerichtet. Bei den ganzen Angeboten ist es fast so, als würde man nur ein Glas Marmelade kaufen wollen und dann steht man vor einem riesigen Regal und weiß gar nicht, wofür man sich nun entscheiden soll. Mir ist daher sehr wichtig, dass es eine anonyme Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche gibt, wo ihnen vorurteils- und konsequenzfrei geholfen wird. Mit seelischer Not sind häufig Scham und Schuld verbunden – außerdem fragen sich betroffene Kinder oft, ob es für ihre Eltern Konsequenzen hat, ob sich zum Beispiel das Jugendamt einschaltet, wenn man sich offenbart. Deshalb wünsche ich mir einen Ort, wo jemand sitzt, der sagt: Pass mal auf – ich habe da eine Idee, das und das könnten wir machen – und ich helfe dir, das richtige Angebot zu finden. Das wäre gerade jetzt in diesen Zeiten umso wichtiger! Für Menschen, die eine Psychotherapeuten aufsuche möchte, gibt es seit neuestem die 116117 mit dem Versprechen der Kassenärztlichen Vereinigung, dass man spätestens zwei Wochen nach dem Anruf vermittelt und einem Therapeuten vorgestellt wird. Diese neuen Möglichkeiten sind meines Erachtens nach jedoch noch viel zu wenig in der Bevölkerung durchgedrungen.

Von Nadine Fabian