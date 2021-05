Innenstadt

Das geplante Kreativquartier an der Plantage wird in eine Fondsgesellschaft überführt. Das hat Christopher Weiß vom Projektentwickler Glockenweiß am Donnerstag im Kulturausschuss bekannt gegeben: „Zur Frage der Eigentümerschaft sind wir gerade in Gesprächen, das ganze Projekt langfristig in einen sogenannten ESG-Fonds übergehen zu lassen“, sagte Weiß auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Carsten Linke (Die Andere).

Versicherungsgesellschaft als Partner

ESG steht für Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für Fonds mit diesem Siegel gelten definierte Nachhaltigkeitskriterien. Laut Weiß hat eine große deutsche Versicherung einen ersten Fonds aufgelegt, der „nur ESG-Projekte haben wird. Und dieser Fonds wird dieses Projekt im Bestand halten“.

Vertreter der Kunst- und Kreativszene reagierten alarmiert. Die Architektin Frauke Röth verwies im Kulturausschuss auf ein von der Stadt mit Vertretern der Kunst- und Kreativwirtschaft (KKW) vor knapp drei Jahren gemeinsam fixiertes Ziel einer „gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung“ für das Quartier. Besitzer sollten demnach „private Dritte wie Stiftungen“ sein, die Nutzenden sollten „den Betrieb und die operative Koordination übernehmen“.

„Gewinnorientierug statt Gemeinnützigkeit“

Mittlerweile sei das Grundstück verkauft, der Eigentümer ein „gewinnorientierter Investor und keine gemeinnützige Stiftung“, „Beteiligungsstrukturen nicht vorhanden“. Das Kreativquartier sei „auf dem Weg zum klassischen Investitionsobjekt“.

Kritik kam nach dem Ausschuss auch von Vertretern des Rechenzentrums. In einer Erklärung mehrerer Initiativen wird Glockenweiß etwa vorgeworfen, nach Ausschreibung der Betreiberschaft für die Flächen mit subventionierten Mieten keinem Bewerber den Zuschlag gegeben zu haben: Statt dessen plane der Investor, das selbst zu übernehmen. Auch sie kritisierten mangelnde Beteiligung der künftigen Nutzenden.

Laut Christopher Weiß sind zum Ende des Interessenbekundungsverfahrens zur Betreiberschaft zwei Bewerber übrig, eine davon die Stiftung SPI, die bereits als Generalmieterin des Kreativhauses im Rechenzentrum tätig ist. Glockenweiß habe nun entschieden, den Interessenten Bespielung und Koordinierung der Nutzerschaft des Kreativquartiers als Dienstleistung zu übertragen, die Mietverträge jedoch „bei uns zu belassen“.

Genossenschaft für das Kulturmanagement

Auf die Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Linke zur Gemeinwohlorientierung verwies Weiß auf Pläne zur Gründung einer Genossenschaft unter Beteiligung der Nutzenden, die sich auch um das Kulturmanagement kümmern könnte, sowie auf einen Beirat und ein Kuratorium als vertraglich vereinbarten Begleitgremien.

Nach Angaben von Weiß ist die Vorbereitung des Kreativquartiers im Zeitplan. Am 11. Juni werde der Bauantrag gestellt. Ziel sei ein Baubeginn im September. Bis Ende 2023 sollen in einem ersten Schritt die vertraglich zugesicherten 9000 Quadratmeter Nutzfläche bezugsfertig sein, die etwa bisherigen Nutzenden des Rechenzentrums mit einer subventionierten Miete von neun Euro pro Quadratmeter angeboten werden.

Querfinanzierung für Subventionsmieten

Wie berichtet, sollen diese Mieten über höhere Preise bei anderen Flächen in dem insgesamt 24.500 Quadratmeter großen Zentrum ausgeglichen werden. So wurden dem Potsdam-Museum Ausstellungsräume zur Einstiegsmiete von 34 Euro warm pro Quadratmeter angeboten.

