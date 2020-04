Die ersten Pizzen sind verteilt: Foodtrucks als Dank an Krankenhausmitarbeiter

Potsdam

Mit jeweils zwei Foodtrucks am Ernst-von-Bergmann-Klinikum und am St.-Josefs-Krankenhaus versorgen René Dost (Redo) und Katharina Rosenberg-Ehrl über die Oster-Feiertage die medizinischen Mitarbeiter der Häuser mit Pizza, Suppe, Kuchen und Eis. Das kam gleich am ersten Tag, am Karfreitag, sehr gut an.

Zahlreiche Mitarbeiter nutzten das Angebot und versammelten sich, in gebührendem Abstand, im Innenhof der Kindernotaufnahme des Bergmann-Klinikums und standen für die Speisen an. „Ich finde es eine Mega-Aktion“, sagt Physiotherapeutin Stephanie Herrschuh (28), „da fällt es einem auch gar nicht mehr schwer, arbeiten zu gehen.“

Teamleiter holen Portionen für das gesamte Team

Am St.-Josefs-Krankenhaus lief es ein bisschen anders ab. In der Zeit zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, die die Gatronomen ihre Speisen kostenlos an die Mitarbeiter der Krankenhäuser ausgaben, hielten sich stets nur wenige Esser an den Trucks auf. „Es kommen eher die Teamleiter und holen Portionen für das ganze Team ab“, sagt Redo-Koch Kay Heyl (47). „Das finde ich auch ganz gut so, dann können die Menschen noch besser Abstand voneinander halten.“

Sein Chef, René Dost, stand im Truck auf dem Gelände des Bergmann-Klinikums, selbst am Ofen und schob die vorgebackenen Pizzen hinein. Nebenan gab Katharina Rosenberg-Ehrl ihren hausgemachten Kuchen aus. „Ich habe das erste Mal in 30 Jahren mit dieser Aktion die Möglichkeit, meine Leidenschaft, die Gastronomie, damit zu verbinden, Danke zu sagen“, sagt René Dost. „Und Mut zu geben. Ich glaube, viele sind gerade verzweifelt und wir wollen ihnen einfach etwas Positives in dieser schweren Zeit geben.“

