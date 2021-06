Football, Lesung, Tanztage: Das sind die Kulturtipps für dieses Wochenende in Potsdam

Potsdam

Das Wochenende steht vor der Tür – und der Veranstaltungskalender für Potsdam ist voll bis zum Rand. Das Wetter wird zumindest in weiten Teilen mitspielen, nach einem noch vergleichsweise kühlen Freitag mit Temperaturen um 19 Grad Celsius und Schauern wird es am Samstag und Sonntag wieder sommerlich warm und trocken bleiben.

Freitag, 25. Juni

Sportlich und politisch wird es am Freitag ab 16:30 bei der Critical Mass-Demo am Luisenplatz. Hier werden sich die Potsdamer Radfahrer einmal mehr gegen die vielerorts nicht gute Situation von Radlern im Stadtverkehr aufmerksam machen.

Sie wollen lieber tanzen gehen? Gerade wurde die Kieler Indie-Rock-Band Leoniden als „Beste Band“ für die 1Live-Krone nominiert, jetzt kündigt sie ihr drittes Album „Complex Happenings Reduced To A Simple Design“ für den 20.08.2021 an. Am Freitag spielen Leoniden schon einmal im Potsdamer Waschhaus Open Air.

Indie Rock ist zu modern? Dann sind Sie vielleicht bei „Zauberland", dem Rio Reiser-Liederabend mit dem deDADAduo im Lindenpark richtig.

Acht Jahre nach dem internationalen Erfolg von „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ kehrt Eugen Ruge zurück zur Geschichte seiner Familie – in seinem herausragenden zeitgeschichtlichen Roman „Metropol“. Ruge liest am Freitag um 19:30 in der Caputher Kirche aus Metropol.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Samstag, 26. Juni

Kleine und große Abenteurer können auf dem Spielplatz Blauer Daumen Bogen schießen üben, der Aktionstag startet um 14 Uhr. Am Montag startet hier übrigens auch wieder die Stadt der Kinder.

Livesport vom Feinsten, nämlich American Football bieten die Potsdam Royals am Sonnabend ab 16:30 im Karl-Liebknecht-Stadion. Der Gegner heißt Cologne Crocodiles.

Doch lieber der europäische Football? Gar kein Probelm: Am Samstag steht dann nach zwei spielfreien Tagen bei der Fußball-Europameisterschaft der Herren wieder Fußball auf dem Plan. Gleich zwei Achtelfinalspiele finden statt, Wales gegen Dänemark um 18 Uhr und Italien gegen Österreich um 21 Uhr. hier können Sie diese in Potsdam in großer Runde sehen.

Nach so viel Sport darf es am Samstagabend dann gern etwas für die Ohren sein, zum Beispiel beim "Lost in Music"-Musikbingo auf dem Theaterschiff. Der Eintritt ist frei, versprochen werden 25 tanzbare Songs zum raushören und erraten.

Sonntag, 27. Juni

Im Rahmen der Potsdamer Tanztage können Kinder und Erwachsene ab vier Jahren sich ab 15 Uhr in der Fabrik La Fuite ansehen: Das Leben macht Hector keine Geschenke. Der von Matias Pilet dargestellte Wanderer verliert häufig die Kontrolle über seinen Körper, kämpft gegen die Elemente und sein eigenes Zelt.

Am Sonntagabend startet dann mit dem Babelsberger Würfelslam im Kellermann’s wieder der unfairste Poetry Slam der Welt. Los geht es um 19 Uhr.

Von MAZonline