Potsdam

Am Freitag vor 100 Jahren verstarb einer der bedeutendsten Söhne Potsdams: der Mediziner, Zoologe und Darwinist Ernst Haeckel.

Ernst Haeckel verbreitete den Darwinismus

Am 16. Februar 1834 in Potsdam geboren, verließ die Familie Haeckel schon 1835 die Stadt in Richtung Merseburg. Dennoch war und ist die Stadt Potsdam stolz auf ihren Sohn, den deutschen Zoologen, Philosophen und Freidenker Ernst Haeckel, der die Ideen von Charles Darwin zu einer speziellen Abstammungslehre ausbaute.

Er trug durch seine populären Schriften erheblich zur Verbreitung des Darwinismus in Deutschland bei. Darüber hinaus erarbeitete er eine ausführliche embryologische Argumentation für die Evolutionstheorie und formulierte in diesem Zusammenhang das biogenetische Grundgesetz. Auf Ernst Haeckel geht auch der heute vielfach verwendete Terminus „ Ökologie“ zurück. Er starb am 9. August 1919 in Jena.

Gedenktafel in Potsdam erinnert an Haeckel

Am 16. Februar 1984, Haeckels 150. Geburtstag, wurde an seinem Geburtshaus, Yorkstraße 7, eine Gedenktafel enthüllt. Sie ersetzte eine frühere Tafel, die während der Bombardierung Potsdams am 14. April 1945 zerstört worden war. In diesem Zusammenhang würdigte der Präsident der Biologischen Gesellschaft, Lothar Kämpfe, ihn und seine Bedeutung für die Wissenschaft: „Sein rückhaltloses Eintreten für den geistigen Fortschritt der Menschheit und für die progressive Entwicklung der Biologie stellt ihn in die Reihe der großen und unermüdlichen Kämpfer für die Erkennbarkeit der Welt und für den Humanismus.“

Kritik wegen Züchtungs-Ansichten

Kritisch gesehen wird Haeckel wegen der von ihm vertretenen „eugenischen“ Sozialpolitik und seinen Überlegungen zur künstlichen Züchtung des Menschen. Die Nazis zogen Teile seiner Ansichten zur Verteidigung ihrer Rassenhygiene heran. Gleichzeitig erklärten sie aber wesentliche Teile von Haeckels Weltbild als unvereinbar mit der völkisch-biologistischen Sichtweise des Nationalsozialismus.

Von Kurt Baller