Forschung zu Diabetes: Wissenschaftler Maximilian Kleinert ist neu am Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke

Nachwuchswissenschaftler Maximilian Kleinert ist zum Jahresbeginn an das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) gewechselt. Wie das DIfE am Mittwoch mitteilte, wird er in den kommenden fünf Jahren mit seinem Team die durch körperliche Aktivität induzierten molekularen Signalwege erforschen, die an der Regulation des Glukosestoffwechsels in der Skelettmuskulatur beteiligt sind. Das könnte dazu beitragen, neue Ansätze zur Prävention und Behandlung von Typ-2-Diabetes zu entwickeln.

Der aus Berlin stammende Forscher studierte laut der Mitteilung von 2008 bis 2010 Sportphysiologie an der Universität Texas in Austin (USA). Während seiner anschließenden Promotionszeit an der Universität Kopenhagen in Dänemark untersuchte Kleinert in der Skelettmuskulatur die Insulinsensitivität und die Regulation von mTORC2, einem wichtigem Proteinkomplex im Glukosestoffwechsel.

Seit Januar arbeitet Kleinert in Potsdam-Rehbrücke

Im Jahr 2015 wechselte der heute 38-Jährige an das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt am Helmholtz-Zentrum-München, wo er am Institut für Diabetes und Adipositas 2017 die Leitung der Forschungseinheit für Medikamentenentwicklung übernahm. Dort erforschte Kleinert neue kombinatorische Pharmakotherapien zur Verbesserung des Metabolischen Syndroms.

Seit Januar 2021 leitet Kleinert nun die Nachwuchsgruppe Muskelphysiologie und Stoffwechsel am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Seine Forschung konzentriert sich auf die Themen Energie- und Muskelstoffwechsel sowie Insulinresistenz und sportinduzierte Insulinsensitivität.

Erforschung von Zusammenhängen zwischen Bewegung und Diabetes

„Wir freuen uns, dass Maximilian Kleinert mit seinem vielversprechenden Projekt und seiner hervorragenden Expertise unsere Forschungen zu Typ-2-Diabetes und Adipositas verstärkt“, sagt Professor Tilman Grune, wissenschaftlicher Vorstand am DIfE. Sein Ziel, mehr über die Zusammenhänge zwischen Muskelstoffwechsel, körperlicher Aktivität und der Entstehung von Typ-2-Diabetes zu verstehen, habe ein großes Potenzial für die translationale Forschung.

Maximilian Kleinert und seine ehemaligen Forscherkolleginnen und -kollegen fanden laut der Mitteilung des DIfE heraus, dass eine intensive Trainingseinheit auf dem Fahrrad zu rund 1000 veränderten Proteinphosphorylierungen im Muskel führt, von denen mehr als 90 Prozent noch nie mit Sport assoziiert worden sind. „Die aktuell bekannten Regulatoren der sportinduzierten Glukoseaufnahme in der Muskulatur stellen also nur die Spitze des Eisbergs dar“, sagt der gebürtige Berliner.

Diesen Ansatz will Kleinert nun in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt weiter erforschen. Dazu untersuche er mit seinem vierköpfigen Nachwuchsgruppenteam am DIfE ein vielversprechendes sportinduziertes Signalprotein in der Muskulatur. Um diesen neuartigen Hauptregler des Skelettmuskelstoffwechsels identifizieren und charakterisieren zu können, nutzen die Forschenden neue Mausmodelle und spezielle Untersuchungsmethoden der Muskelforschung.

Von MAZonline