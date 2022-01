Forum der Demokratie: Wie will Potsdams OB die Erbbauzins-Frage klären?

Innenstadt

„Potsdam ist wie ein Dorf“, heißt es oft. Das zeigt sich auch daran, dass man oft auf ein- und dieselben Protagonisten mehrmals trifft – mal im Beruf, mal im Ehrenamt. Nun hat das Rathaus auf MAZ-Nachfrage bestätigt, dass die Kanzlei des bekannten Potsdamer Rechtsanwalts Matthias Dombert auch für die Stadtverwaltung tätig ist. „Die Landeshauptstadt Potsdam hat Beratungsmandatsverhältnisse mit Rechtsanwälten der Kanzlei Dombert zu einzelnen rechtlichen Verfahren“, so Stadtsprecher Jan Brunzlow. Die Landeshauptstadt habe „im übrigen Beratungsmandatsverhältnisse mit mehreren Kanzleien zu unterschiedlichen Sachverhalten“.

Matthias Dombert ist einer breiteren Öffentlichkeit in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau Garnisonkirche (FWG) bekannt geworden. Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet er, als er – entgegen dem Vereinsziel – als Kuratoriumsmitglied der Garnisonkirchenstiftung die Pläne für ein „Forum der Demokratie“ an der Plantage befürwortete. Mitglieder stellten daraufhin einen Abwahlantrag gegen Dombert. Die „Forum“-Pläne, die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Alt-Bischof Wolfgang Huber vom Stiftungskuratorium präsentiert wurden, umfassen einen Verzicht auf den Bau des Garnisonkirchenschiffs – stattdessen ist ein „Haus der Demokratie“ geplant.

FWG-Chef Matthias Dombert (r.) mit Alt-Bischof Wolfgang Huber (Mitte), dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Garnisonkirche, sowie Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Kirchenstiftung. Damals warb man im Spendenkatalog noch mit einer vollständig aufgebauten Garnisonkirche – samt Kirchenschiff. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vor diesem Hintergrund stellt Stadtsprecher Brunzlow im Hinblick auf die Rechtsanwaltskanzlei Dombert klar: „Die Mandatsverhältnisse stehen in keinem Verhältnis zu Fragen rund um den Ort der Demokratie oder der Garnisonkirche. Aktuell hat die Landeshauptstadt auch keinen rechtlichen Beratungsbedarf in diesem Zusammenhang.“

Beraten werden sich hingegen die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am Mittwoch. Auf der Tagesordnung: der Beschluss zu den Plänen für das „Forum der Demokratie“. Nach dem Willen von Schubert soll es dazu bereits am Mittwoch ein Votum geben. Aber es ist fraglich, ob es angesichts der zu erwartenden Änderungsanträge genügend Zeit für eine angemessene Debatte gibt – immerhin geht es auch um nichts weniger als die Freigabe von einer halben Million Euro für eine Machbarkeitsstudie. Die Lösung könnte eine Überweisung in die Fachausschüsse sein.

Ungereimtheiten rund um Erbbauzins

Zumal immer deutlicher wird, dass es offenbar bei etlichen Stadtverordneten noch Klärungsbedarf gibt. Beispiel: Die Erbbauzinszahlung der Stadt an die Garnisonkirchenstiftung für die Nutzung des Ex-Kirchenschiff-Grundstücks. Bei der Finanzierung gibt es noch Ungereimtheiten: Einerseits war die Rede davon, dass die Stadt das Grundstück im Wege eines Erbbaurechts bezieht und dafür Erbbauzins an die Stiftung entrichtet. Andererseits hat Schubert erklärt, es solle sichergestellt werden, dass kein städtisches Geld in den Wiederaufbau des Garnisonkirchturms fließt. Zwischen diesen beiden Aussagen besteht ein Widerspruch, den die Stadt noch auflösen muss.

Blick auf den Turm der Potsdamer Garnisonkirche an der Breiten Straße. Dahinter soll zwischen Rechenzentrum und Turm ein verbindender Bau entstehen – das „Haus der Demokratie“. Quelle: Julius Frick

Ein Blick ins Gesetzbuch zeigt: Regelungen über den Erbbauzins sind in den Paragrafen 9 und 9a des Erbbaurechtsgesetzes getroffen. Bestimmungen über Verwendungen des Erbbauzinses durch den Empfänger – hier: die Garnisonkirchenstiftung – sind darin nicht vorgesehen. Es bleibt damit unklar, wie Schubert ausschließen will, dass die Stiftung den Erbbauzins für den Turm-Aufbau einsetzt. Zwar besteht tatsächlich die Möglichkeit einer vertraglichen Vereinbarung, die eine Verwendung der Mittel für den Turmbau ausschließt, allerdings hätte die Stadt keine Möglichkeit, Einsicht in die Bücher der Stiftung zu nehmen.

Zudem würden finanzielle Leistungen der Stadt auch dann, wenn sie nicht unmittelbar dem Turmaufbau gewidmet werden dürfen, eine mittelbare Begünstigung des Vorhabens ermöglichen. Denn: Die Stiftung wäre dadurch von anderen Verpflichtungen – zum Beispiel Personal- und Sachkosten – entlastet und könnte in größerem Umfang Eigenmittel für den Bau einsetzen.

Erbbauzins: Ein-Euro-Variante hinterfragt

Die ebenfalls im Raum stehende Überlegung, der Stiftung nur einen Erbbauzins in Höhe von einem Euro jährlich zu überweisen, wird wiederum vom Potsdamer Wirtschaftsprüfer Otto Schulz kritisch hinterfragt: „Die Überlassung eines Grundstückes ohne Gegenleistung stellt eine Bereicherung des künftigen Nutzers dar, also der Landeshauptstadt.“ Die kolportierte Gegenleistung von einem Euro stelle dabei nur eine symbolische Gegenleistung dar, erklärt Schulz, der Mitglied in der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche ist, gegenüber der MAZ.

Und weiter: „Wenn nun eine Seite bereichert wird, dann erfolgt hier bei der Stiftung eine Entreicherung.“ Damit würde ein wirtschaftlicher Schaden entstehen – und die Hauptakteure der Stiftung würden sich damit schadensersatzpflichtig machen, betont Schulz.

Potsdams SPD-Unterbezirk unterstützt Pläne

In der Diskussion um die Zukunft von Garnisonkirche und Rechenzentrum hat sich unterdessen der Unterbezirksvorstand der SPD Potsdam geschlossen hinter die Pläne zum „Forum der Demokratie“ gestellt, wie es in einer Pressemitteilung vom Wochenende heißt. „Wir unterstützen den eingeschlagenen Weg, den es jetzt gilt konsequent mit allen, die dazu bereit sind, weiterzugehen“, erklärte Andreas Schlüter, Vorsitzender der SPD Potsdam. „Jede Seite hat sich bewegen müssen, da ist es nur konsequent die nächsten Schritte zu gehen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.“

Im Hauptausschuss am 5. Januar warb Potsdams OB Mike Schubert (SPD) für die Pläne für ein „Forum der Demokratie“ an der Plantage. Quelle: Julius Frick

Schlüter weiter: „Demokratie lebt vom Kompromiss und es steht dem künftigen Haus der Demokratie gut zu Gesicht, wenn zukünftig an der Plantage die Brüche und verschiedenen Schichten der Potsdamer und deutschen Geschichte deutlich sichtbar bleiben.“ Der Ort biete „wahrscheinlich wie kaum ein zweiter in Deutschland“ dazu die Möglichkeit, so Schlüter nach der digitalen Klausurtagung des Unterbezirksvorstands, die am Sonnabend stattfand.

CDU: „Flächenberechnungen oberflächlich“

Für die Potsdamer CDU gibt es allerdings noch viele klärungsbedürftige Fragen: „Dieser ,Kompromiss’ ohne Beteiligung der Stadtgesellschaft war nie einer und nun ist mit ihrem letzten Beschluss auch die Stiftung Garnisonkirche wesentlich ausgeschert, die nicht vom Erhalt des Rechenzentrums, sondern der Einbeziehung des ,Areals des Rechenzentrums’ spricht“, erklärte CDU-Kreischef Oliver Nill am Sonntag. Eingang in die Beschlussvorlage von Oberbürgermeister Schubert habe dies nicht gefunden. Antworten auf die hochkomplexen rechtlichen Fragestellungen, die die Stiftung ebenfalls anmahnt, auch nicht, kritisiert der Potsdamer CDU-Kreischef.

„Oberflächliche Flächenberechnungen wurden erst auf Verlangen nachgereicht und stützen sich – Ironie der Geschichte – auf einer Studie der Ehrenamtlichen von ,Mitteschön’, die wiederum, ebenso wie die FWG und deren Ehrenamtlichen, aber auch die Nagelkreuzgemeinde im gesamten Prozess außen vor geblieben sind.“ Und: „Leider bleibt die Diskussion weiter völlig im Ungefähren. Jetzt sollen die Absichtserklärungen des OB zunächst mit einer Studie für 500 000 Euro unterlegt werden. Steuergeld, das die Stadt besser zum Erreichen eines wirklichen, breiten, beschlussfolgenden und rechtskonformen Kompromisses einsetzen sollte.“

