Historischer Fund: So sah Potsdam in der Nachkriegszeit aus

Eine Fotoserie vom Tiefen See mit der einstigen Fährverbindung zwischen Babelsberg und der Holzmarktstraße sowie dem späteren Bau der Humboldtbrücke zählt zu den sensationellen Entdeckungen einer ersten umfassenderen Erkundung der Fotografien von Werner Taag.

Im vergangenen Jahr hat das Potsdam-Museum Tausende Bilder des Potsdam-Chronisten aus einem Privatnachlass erwerben können. Insgesamt handelt es sich um 1500 Filme mit 45.000 Negativen und vielen Abzügen, sagt Judith Granzow, Chefin der Fotoabteilung: „Wir haben viele Nachlässe. Aber in diesem Umfang und mit dieser Zeitspanne von 1945 bis in die 1990er Jahre ist das einmalig.“

139 Potsdamer ermöglichen Ankauf der Sammlung

Der Ankauf der Sammlung wurde über Spenden des Museums-Fördervereins und der Stadtwerke ermöglicht. Mit einer Crowdfunding-Kampagne auf der neu gestarteten Internet-Plattform der Stadtwerke konnten im Winter in kürzester Zeit 7500 Euro gesammelt werden, mit denen in den vergangenen Monaten eine erste Erkundung der gewaltigen Materialsammlung finanziert wurde.

Werner Taag bei der Arbeit für die Potsdamer Verkehrsbetriebe. Quelle: Werner Taag/Potsdam-Museum

139 Potsdamer haben sich nach Angaben von Markus Wicke, dem Vorsitzenden des Museums-Fördervereins, insgesamt an dieser Spendenkampagne beteiligt. Ein Dankeschön des Museums und des Fördervereins sind zwei Benefiz-Bilderschauen am 24. Oktober und am 28. November im großen Saal des Potsdam-Museums, mit denen ein erster Einblick in das Werk des Amateurfotografen gewährt wird. „Unsere Sponsoren sind die Ehrengäste“, sagt Wicke.

Der in Nowawes aufgewachsene Werner Taag (1915-1998) beschäftigte sich schon als Kind unter väterlicher Anleitung mit der Fotografie. Von 1945 bis 1980 arbeitete er als Elektro- und Fahrleitungsmonteur bei den Potsdamer Verkehrsbetrieben. Viele seiner Aufnahmen entstanden während der Arbeit: „Oft ist auf den älteren Fotografien jemand zu sehen, der an den Oberleitungen herumschraubt“, sagt Judith Granzow.

Fotos vom Wiederaufbau einer zerstörten Stadt

Doch das Augenmerk des Fotografen richtete sich mehr und mehr auf die Stadtlandschaft. „Selbst aktiv am Wiederaufbau der Stadt beteiligt, war es ihm möglich, kontinuierlich Aufnahmen von der Beseitigung der Kriegsschäden und den dann folgenden gravierenden Veränderungen des Stadtbildes zu machen.“

Zur Galerie Der von Werner Taag hinterlassene Bildschatz ist außergewöhnlich. Das Potsdam-Museum hat die 1500 Filme und 45.000 Negative gesichtet –und den Bildern Zeit und Datum zugeordnet.

Unmittelbar nach dem Erwerb des Nachlasses stellten die Historiker des Potsdam-Museums nach einer ersten Sichtung drei thematischen Postkartenserien zusammen, die als Dankeschön bei der Spendenkampagne angeboten wurden. Eines der Sets zeigt Verkehrsmotive, darunter Omnibusse und Straßenbahnen.

Ein zweites Set „Abriss und Wiederaufbau“ dokumentiert etwa das Ende des mit Bauschutt gefüllten Stadtkanals und die letzten Vorkriegshäuser an der Alten Fahrt mit den Neubauten der Burgstraße im Hintergrund. Die dritte Bildmappe zeigt DDR-Architektur vom Haus des Reisens bis zur alten Markthalle.

Die beiden Kurratoren Judith Granzow und Markus Wicke mit Filmen von Werner Taag. Quelle: Friedrich Bungert

Aufnahmezeitpunkt wird zum Rätsel für Experten

Mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung wurden weitere rund 550 ausgewählte Fotografien in das Archiv des Hauses eingepflegt und das System des Fotografen entschlüsselt, der seine Sammlung ohne schriftliche Erläuterungen hinterließ. Zeiträume der Aufnahmen werden für die Historiker oftmals über den Zustand von Straßen und Gebäuden erkennbar.

Von großer Hilfe sind Verkehrsexperten wie Ivo Köhler und Robert Leichsenring, die über Fahrzeugtypen auf den Bildern sagen können, wann die Fotografien entstanden sein müssten. Köhler und Leichsenring sind die Gesprächspartner des ersten Dankeschön-Abends, der dem Verkehr in Potsdam gewidmet ist. Den zweiten Abend mit Bildern zum Thema „ Potsdam im Wandel“ werden Granzow und Wicke bestreiten.

Benefiz-Bilderabende im Potsdam-Museum Eine historische Benefizbilderschaumit Fotografien von Werner Taag „Verkehr in Potsdam“ gibt es am 24. Oktober um 19 Uhr im Potsdam-Museum, durch den Abend führen Ivo Köhler und Robert Leichsenring. Im zweiten Teilladen Judith Granzow und Markus Wicke am 28. November um 19 Uhr zu einem Abend mit Fotografien von Werner Taag zum Thema „ Potsdam im Wandel“ ein.

