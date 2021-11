Fotografie-Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam

Potsdam

Die ausgestellte Werke stehen fest. Das Museum Barberini in Potsdam zeigt in der für Februar geplanten Ausstellung „Eine neue Kunst. Photographie und Impressionismus“ 150 Arbeiten von Fotopionieren der vorvergangenen Jahrhundertwende. Wie das Museum am Mittwoch mitteilte, werden darunter Werke von Stéphanie Breton, Robert Demachy, Gustave Le Gray und Alfred Stieglitz sein.

Im Spannungsfeld zu Plattners Impressionisten-Sammlung

Die Ausstellung, die vom 12. Februar bis zum 8. Mai 2022 gehen wird, ist die erste Fotografieausstellung des 2017 eröffneten Kunstmuseums, in dem die Impressionistensammlung von Museumsstifter Hasso Plattner als Dauerausstellung untergebracht ist. Die Schau soll nach Angaben des Museums das Wechselspiel von Fotografie und Impressionismus untersuchen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Aufkommen der Fotografie hatte große Auswirkungen auf die Malerei gegen Ende des 18. Jahrhunderts und deren Sichtweise auf die Realität. Der Impressionismus war eine der Reaktionen darauf. Die Maler begannen, einerseits wie die Fotografen das Flüchtige der Realität einzufangen, zugleich entwickelten sie einen neuen Blick, der die abstrakte Kunst der Moderne vorbereitete.

Die Ausstellung mit Leihgaben aus zahlreichen Kunsteinrichtungen, darunter die Wiener Albertina, das Pariser Musée d’Orsay, das Folkwang Museum in Essen und die Stuttgarter Staatsgalerie, wandert danach ins Von der Heydt-Museum in Wuppertal. Dort wird sie vom 2. Oktober 2022 bis zum 8. Januar 2023 zu sehen sein.

In Potsdam wird es im Anschluss an die Fotografie-Ausstellung um die Entwicklung der abstrakten Nachkriegs-Kunst gehen. „Die Form der Freiheit. Internationale Abstraktion nach 1945“ ist der Titel einer Schau, die im Barberini vom 4. Juni bis zum 25. September 2022 zu sehen sein wird. Danach zeigt das Museum in Kooperation mit der Peggy Guggenheim Collection Venedig vom 22. Oktober 2022 bis zum 29. Januar 2023 die Ausstellung „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“.

Von Mathias Richter